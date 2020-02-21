台促進轉型正義委員會任期將屆滿　蘇貞昌：將同意延長任期

由於台促進轉型正義委員會（促轉會）將於2020年5月「任務到期」。對此，台行政院長蘇貞昌於2月21日備詢時表態，將同意促轉會延長其任期。

民進黨立法院黨團幹事長、立委鄭運鵬質詢閣揆蘇貞昌。（洪嘉徽／多維新聞）

促轉會於2018年5月31日掛牌成立，但同年9月時任促轉會副主委張天欽遭爆料欲介入新北市長選舉，使得張天欽、時任主委黃煌雄等人陸續辭職，促轉會以及轉型正義也因此蒙上了「東廠」與政治追殺的陰影，甚至被視為民進黨於2018年九合一選舉大敗的原因之一；自黃煌雄辭去主委一職之後，促轉會則由委員之一的楊翠代理主委一職，並繼續推動相關轉型正義工作。

民進黨立法院黨團幹事長、立委鄭運鵬在質詢時表示，促轉會不可能兩年內完成其轉型正義的任務，基於「促轉不能逆轉，正義要被信任」，特意詢問蘇貞昌是否將裁示促轉會延期。

蘇貞昌表示，過去人民曾受多年的威權統治，幸好立法院有通過《促進轉型正義條例》，而代理主委楊翠在這些日子中很辛苦努力，但他覺得「幾十年的不公不義不可能兩年就完成」，雖然促轉會目前做了很多事情，不過還有很多東西要繼續做，屆時促轉會報請行政院延長任期，他將同意，使該會能將轉型正義做得更好，更使受難者可以得到平反。

促轉會是依《促進轉型正義條例》（促轉條例）授權成立，為台行政院轄下的二級獨立機關，主要負責開放政治檔案、清除威權象徵及保存不義遺址、平復司法不法、還原歷史真相併促進社會和解等相關轉型正義工作。根據促轉條例規定，該會應於2年內就轉型正義相關工作，以書面向台閣揆提出任務總結報告，若該報告未能完成者，得報請行政院長延長任期；每次延長任期以一年為限。