中正紀念堂轉型正義惹議　呂秀蓮：改為「歷屆總統紀念館」

台灣文化部長鄭麗君日前遭藝人鄭惠中掌摑，引發中正紀念堂轉型正義爭議。台灣前副總統呂秀蓮周二（29日）就此表示，中正紀念堂應改為「歷屆總統紀念館」。

前台灣副總統呂秀蓮（中）周二（29日）舉辦講座，邀集學者「談一中、兩中、一中一台」。（中央社）

呂秀蓮周二（29日）舉辦「藍綠講堂」，邀集藍綠陣營學者「談一中、兩中、一中一台」。對於中正紀念堂的議題，呂秀蓮提出要改成「歷屆總統紀念館」，至於「自由廣場」則應再改作「民主廣場」。

呂秀蓮指出，前總統陳水扁在2001年亦曾提出謀求兩岸的政治與經濟統合。她認為「中國有兩個，中華民國也有兩個」，分界點是1949年10月1日與1996年3月23日。1949年10月1日中華人民共和國成立後取代中華民國；1996年台灣第一次總統直選，1996年3月23日那天開始的「中華民國」，與1912年在南京成立的中華民國「根本是兩回事」。

呂秀蓮並認為，現在不要老是談北京與台北的垂直關係，要開始想平行關係，不管邦聯還是聯邦，兩區、兩國還是一國、一族。「也許用中華民族這個領域，大家比較可以接受，一族之下也有很多是多國的或是多政府的。」她說，開始用平行關係而不是上下關係思考，大家可能比較能夠接受，這需要創意、溝通、互信。

（中央社）