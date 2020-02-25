台空軍航空法難產　或將導致戰力嚴重受限

台灣空軍在台海外圍上空值勤、捍衛領空已經70年有餘，直到今天卻沒有一部完整法規，來規範、指導與授權給台灣空軍軍用機。根據台行政院消息指出，台灣國防部2017年送審的《軍用航空法》草案去年被打回票，要求國防部重新研擬。 然而，被打回票至今，台灣國防部依舊沒有針對此法進行任何研改、增修等動作，連台灣朝野立委都看不下去，直言台灣國防部的作法可議。 近日台軍接連遭遇到黑鷹直升機失事、以及F-16戰機撞山等意外，引起台灣監察院的彈劾，其中F-16撞山事件，已被監察院視為人謀不臧、管理失當的嚴重問題，卻無法可管、可罰，只能糾舉彈劾相關軍事人員。

難以令人置信，台灣至今依舊沒有一套法規，規定軍用機的使用和監督機制。（陳宗逸／多維新聞）

而台軍一向對出事軍用機獨攬調查權，且不似歐美國家對於軍用機失事原因全部開放給民間監督。黑鷹直升機事件由於事關重大，龐大壓力下，台軍才相當不情願地提出調查報告，但是報告依舊避重就輕，將人謀不臧的字眼減低至邊緣，令人霧裏看花，這些亂象，其實都與台軍缺乏一套《軍用航空法》所導致。

這份國防部直到2017年才勉強生出的《軍用航空法草案》，其中最引人爭議的為第24條，規定「軍用航空器事故，由國防部成立軍用航空器飛航安全調查會查之。調查會之成立，飛航安全相關事件之通報、消防、搶救、緊急應變及重大意外事件之調查等事項之規則，由國防部定之。」此條爭議性大，在於國防部意欲主攬所有危安事件的調查詮釋權，高興公布就公布，不高興就不公布，這在民主制度國家裏是不容許的一種越權行為。雖然軍事行動具備機敏性，但是飛安事件是全民共業，必須官民聯合查察。

黑鷹直升機撞山事件，有明顯的人為疏失，也因為沒有《軍用航空法》的規範與章程，僅能用模糊手段、任由軍方解釋，民間毫無辦法。（陳宗逸／多維新聞）

今年1月2日黑鷹直升機撞山的第一時間，國防部緩慢地出動、無效力第一時間救援，且隱瞞缺乏專業搜救直升機、粉飾太平的一貫手法，可能直接導致此次事件的嚴重傷亡。但是，台灣軍方一向喜用「家法」制裁，這是以往「黃埔軍風」的黨軍、家軍的軍閥心態，不適用於現代的民主制度。此次黑鷹直升機撞山，原本台灣行政院即有運安會可以判讀事故因素，墜毀直升機的黑盒子也完好如初，且經運安會解讀，人為因素佔有八成以上。遭遇此尷尬，台灣國防部第一時間是要控告運安會人員有損軍譽，事後又狼狽徹告假意言歸和好。

而後，又運用軍事術語，稱黑盒子必須經由美國AIT交予美軍進行判讀，實則拖延時間一月有餘，就是為了在此時間中，先渡過選舉尷尬時間，爾後在武漢肺炎疫情蔓延之際，悄悄公布事故原因，擦脂抹粉地將人為因素輕輕帶過，搭配塑造英雄故事，使得此嚴重飛安事件，成為一場軍事煙花秀。而所謂「必須送交美軍判讀」的說法，根本毫無來源。美商賽考斯基飛機公司，在事故當時就已經派員來台訪查事項，也可判讀黑盒子，台軍卻選擇繞遠路、送美軍驗身，這就是沒有《軍用航空法》依歸的台灣軍方，能在法外體制之下隨意解釋、毫無責任的表現。

此外，蔡英文政府上台後，言必稱重視軍事、國防建設政績亮眼，但是在驅策國防部草擬法案的腳步上，卻聽任軍方單方面說法，草草了事帶過，台灣民間多位頂尖的航空法學者，都曾經被邀入國安會裏，與包括總統在內的所有高層，討論《軍用航空法》的重要性。要有了法源，台灣軍用機才能制定更加細緻的接戰準則（ROE），以及各式緊急狀態的標準作業程序。

但是，言者諄諄聽者渺渺，根據各路學者與會後的說法，蔡政府對此興趣缺缺，多次開會後也毫無結果，這也是蔡英文相當寵信職業軍人、不信任文人、學者與幕僚專業意見、剛愎自用的人格特質。近期，解放軍機艦擾台事件不斷升高，台軍機甚至已經遭到解放軍戰機的飛彈雷達鎖定，臨戰氣氛濃厚，如果還沒有一套法案，供台軍自身有所依歸使用，並且依此法案來推演各式緊急應變狀態，台灣的空防安全將會受到嚴重打擊。