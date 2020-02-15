【黑鷹墜落】事故存在人為因素　台空軍司令部上將等5人受懲處

台灣空軍一架黑鷹直升機1月2日在山區墜毀，釀成8死5傷，死者更包括有國防部參謀總長沈一鳴等多位軍方高層，軍機失事調查報告近日出爐。報告指出，排除機械、飛機本身的故障，原因直指是人為因素和特殊環境造成慘劇。 台灣國防部空軍司令部今天（15日）公布，就事件懲處5人，包括空軍司令部上將司令熊厚基自請處分記過一次。

台軍黑鷹直升機墜機事件中遇難的參謀總長沈一鳴上將等8名官兵公奠儀式1月14日在台北松山基地指揮部舉行。（中央社）

上述報告指出，失事當天搭載參謀總長沈一鳴等高階將領的UH-60M，違反規定。根據此班機的C10航路規定而言，一旦遇到雲霧狀況，直升機必須要避開此航路，升高至4,000英呎以上的高空飛行，但是相當詭異地，失事機卻在C10航路異常飛入雲霧間，低於安全高度甚多，且正駕駛飛行UH-60M的時數比副駕駛少，人員訓練不足，正副駕駛間的「機員資源管理」（Crew/Cockpit Resource Management, CRM）失去效用，墜機過程宛如2015年2月4日的復興航空235號班機空難一樣，正副駕駛間的實時溝通不良、無法分工合作避險，故產生事故。

空軍司令部今天（15日）指出，依照運安會以及美方解讀資料，黑盒子無實質損壞，飛行全程主警告未觸發，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。空軍指出，初步判斷因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。

國防部依照陸海空軍懲處法第15條第一款辦理懲處，司令部上將司令熊厚基自請處分記過一次，司令部中將副司令范大維記過一次，第四聯隊聯隊部少將聯隊長顏有賢、上校副聯隊長鄭忠平、記過兩次，第四聯隊救護隊上校隊長林佳田記大過一次，並調離現職，3月1日生效。

（綜合報道）