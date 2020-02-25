台灣宜蘭發生5.0級地震　北中南多地皆有感

根據台灣中央氣象局消息，今天（25日）晚上7時14分發生黎克特制5.0級地震，地震深度10.0公里，震央位於宜蘭縣政府西南方51.9公里（大同鄉），最大震度為宜蘭縣「5弱」。

氣象局指出，地震位置在北緯24.39度，東經121.42度。宜蘭縣最大震度「5弱」，花蓮縣、台中市、南投縣最大震度4級，新竹縣最大震度3級，桃園市、苗栗縣、新北市、彰化縣、雲林縣最大震度2級，新竹市、台北市、嘉義縣、台東縣、嘉義市、台南市、高雄市最大震度1級。

地震全台多地有感，不少民眾都收到警報。（網上圖片）

而由於此次地震在全台從北至南多地皆有震感，引起不少台灣網民在社交網站發文，表示感受到晃動和收到地震警報。

台灣使用的地震震度分級，以地動加速度與地動速度區分，分為0級（無感）、1級（微震）、2級（輕震）、3級（弱震）、4級（中震）、5弱（強震）、5強（強震）、6弱（烈震）、6強（烈震）、7級（劇震），共10個等級。

其中「5弱」震度對應的描述是：大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動；部份未固定物品傾倒掉落，少數傢俱可能移動或翻倒，少數門窗可能變形，部份牆壁產生裂痕；部份建築物牆磚剝落，部份山區可能發生落石，少數地區電力、自來水、瓦斯或通訊可能中斷。

此次地震震度圖。（台灣中央氣象局）

（台灣中央氣象局）