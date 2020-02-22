【糧食殺手】中國草地貪夜蛾防控形勢嚴峻　見蟲面積去年同期90倍

2月21日，農業農村部印發《2020年全國草地貪夜蛾防控預案》(以下簡稱《預案》)。該《預案》顯示，當前增管蟲源積累基數明顯高於上年。截至2月10日，雲南、四川等地區見蟲面積超過60萬畝，是2019年同期的90倍。

據了解，草地貪夜蛾是世界性重大農業害蟲，具有寄主植物廣、繁殖能力強、危害損害重和通過遷飛導致大範圍成災的特點。

草地貪夜蛾於2018年12月11日從緬甸首次遷飛進入中國雲南西部地區，並在2019年4月份以後形成常態性大規模遷入的態勢。據統計，2019年全國有25個省份發現草地貪夜蛾，見蟲面積1500多萬畝，實際危害面積246萬畝。

此前在台灣苗栗粟米田發現的草地貪夜蛾幼蟲。（台灣農委會/資料圖片）

今年的中央一號文件在穩定糧食生產部分也明確提到，要抓好草地貪夜蛾等重大病蟲害防控，推廣統防統治、代耕代種、土地託管等服務模式。

正是在這種大背景下，農業農村部制定了《預案》。《預案》指出，草地貪夜蛾作為遷飛性害蟲，已在我國南方定殖，同時境外蟲源持續遷入，2020年發生態勢更加嚴峻，防控任務更加艱巨。

預案提出，總體目標實現「兩個確保」，即確保蟲口密度達標區域應防盡防，確保發生區域不大面積成災。防控處置率90%以上，總體危害損失控制在5%以內。

區域目標：西南華南周年繁殖區，蟲口密度達標區域防控處置率95%以上，危害損失率控制在8%以內。江南江淮遷飛過渡區，蟲口密度達標區域防控處置率90%以上，危害損失率控制在5%以內。黃淮海及北方重點防範區，蟲口密度達標區域防控處置率85%以上，危害損失率控制在3%以內。預計全國需要防治面積0.8億至1億畝次。

預案提出，按照全面監測、全力撲殺，分區施策、聯防聯控的要求，優化監測防控措施，大力推進統防統治與應急防治，結合生物生態控制，最大限度降低危害損失。

（每日經濟新聞、中新網）