【武漢肺炎】確診前仍出席記者會　伊朗副衞生部長不斷擦汗抹鼻

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，伊朗衞生部副部長哈里奇（Iraj Harirchi）周日（23日）出席記者會時不時拭汗，看來身體十分不適，引起外界關注；周一（24日）晚他證實確診，現已接受隔離。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）周一（25日）接受國家電視台訪問時證實，衞生部副部長哈里奇感染新冠肺炎，現正接受隔離。後來傳媒公開哈里奇在確診前出席記者會的片段，當時他否認聖城庫姆一名議員所指當地有50人死於疫情的說法，惟期間他不斷拭汗，看似相當不適。

有關片段引起網民關注，留言稱「哈里奇確診了，他又摸臉頰，又揉鼻子，他不會是超級傳播者吧？」、「所有曾經與他（哈里奇）同房的記者，相信現在都非常驚恐」、「這房間中的所有人最好都接受隔離」。

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哈里奇其後在Twitter上發放影片親述病情，他表示，周一（24日）晚進行的測試結果呈陽性，現時身體情況良好，「我已開始隔離，幾分鐘前，他們告訴我檢測結果仍是陽性，我已接受治療，感到有點疼痛和發燒，但真主保佑，症狀會減輕的。我再次向你們保證，我們會戰勝病毒。」

伊朗上周三（19日）首次出現新型冠狀病毒確診個案，疫情一發不可收拾，確診病例在不足一周的內急增至95宗，而且患者的死亡比例亦較起其他國家高，根據官方周二（25日）公布，死亡人數已達16人；美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）敦促伊朗當局「講真話」，並與衛生部門好好合作。