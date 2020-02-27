【王立強間諜疑雲】向心龔青申請撤出境限制　台北法院第四度駁回

中國創新投資有限公司（下稱中國創新投資）周四（27日）公布，被台灣限制出境的執⾏董事向心及替任董事龔青，早前再向台北法院申請撤銷出境限制，惟第四度遭到駁回。

被在澳洲自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang）指控參與「對台滲透工作」的向心及夫人龔青，去年11月底自台灣桃園機場出境時被地檢署攔截，之後被限制出境、出海，並接受訊問。向心及龔青夫婦去年12月5日、12日、17日三度向台北地院申請解除出境限制，但遭駁回，且兩人不得再提抗告。

鑑於台灣《刑事訴訟法》有關限制出境、出海的新規定已經實施，台北地檢署據此於2月13日再限制向心、龔青出境及出海8個月。對是次新施加的限制，向心及龔青2月17日委託台灣代表律師，向台北地方法院提起申請，以涉案既無客觀事實、又無主觀犯意，更無重大嫌疑為由，請求法院作出撤銷新出境、出海限制令的裁定。

中國籍男子王立強向澳洲媒體自稱受向心、龔青指使，在香港、台灣從事間諜活動。（《世紀報》）

中國創新投資周四（27日）公布，收到向心和龔青的通知，台北地院認為此案尚在偵察中，基於保全偵察程序順利進⾏之⽬的，並審酌公共利益、比例原則，以及向、龔權益之均衡維護，認為台北地檢署檢察官作出限制出境、出海處分，已屬限制基本⼈權較輕微之保全⼿段，向、龔固受有基本⼈權較輕微之損害，但與司法權確保之公益衡量以觀，未逾越必要之程度，與比例原則無違，故此再次駁回向先⽣、龔女⼠撤銷限制出境、出海的訴請。

中國創新投資續稱，向、龔已在不久前委託⾹港律師，向⾹港保安局局長李家超發出求助信，基於本案源於澳洲虛假新聞報道，既無犯罪事證，又無犯罪意圖，更無重⼤嫌疑，請求港府依據《公民及政治權利國際盟約》第12條提供協助，要求台灣政府對在台港⼈履⾏該盟約條款，切實保障港⼈於該盟約下的基本⼈權。

（綜合報道）