【新冠肺炎】三餐要有未精製全穀雜糧　台健康署發表防疫飲食教學

近日來新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情使得人心惶惶，除戴口罩、勤洗手及減少出入公共場所外，台灣國民健康署表示，民眾也需要透過聰明飲食來提高自身抵抗力，尤其在選擇三餐時，不要忽略攝取全榖雜糧，有效捍衛身體健康。

全榖雜糧中含有豐富的維他命B群、維他命E、礦物質及膳食纖維等多種營養素，維他命B群主要有調節新陳代謝、維持皮膚和肌肉健康、增強免疫系統和神經系統等功能；維他命E則是重要的脂溶性抗氧化劑，有助於保護心血管、減少自由基等；膳食纖維可以幫助腸蠕動、保護腸黏膜細胞與調節腸內細菌，維持腸道健康。

相對而言，由於白米經過精米去胚流程，已將稻米的米糠層及胚芽除去，除澱粉外其他營養素含量非常少，所以國健署推動的「我的餐盤均衡飲食」就建議，三餐所選擇的主食至少要有 1／3以上來自未精製的全穀雜糧類食物。

國民健康署署長王英偉提醒，未精製的全穀雜糧類，對維護身體健康，提升抵抗力是很有幫助的。除了一般熟知的糙米、紫米、全麥土司之外，常被誤以為是蔬菜類的地瓜、馬鈴薯、芋頭、南瓜、山藥、蓮藕、紅豆、綠豆等，都是良好的全榖雜糧類的來源，每餐至少吃到自己拳頭大小的分量，並且盡量以「維持原態」食用，或1（全穀雜糧食物）：2（白米飯）比例製作，就可以達到「1／3為未精製全穀雜糧」的營養需求。

國民健康署呼籲，防疫期間一定要聰明吃、快樂動，用健康的生活形態增強抵抗力，共同抗擊疫情。

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