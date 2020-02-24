【武漢肺炎】蔬果肉表面疑有病菌？破解8大迷思謬誤附安全食用法

武漢肺炎疫情期間，未知大家對於選購蔬菜、水果或肉類時有否感到擔心？貨品被人摸來摸去，它們表面會否留有病毒存活？會活多久？需要帶上手套選購嗎？用流動水沖洗可否沖走病毒？要洗多久？坊間有不少買菜迷思、謠傳或謬誤，以下嘗試解釋種種疑團。

新型肺炎疫情未見緩和，做好個人衛生，留意經常洗手，從菜市場回家後也宜先洗手，減少將病原體散播。病原體（Pathogens）指任何可致病的微生物，包括真菌、寄生物、病毒及細菌，所有物件及材質表面都有被病原體污染的機會。據泛科學資料顯示，病毒可在木材及玻璃表面存活60小時；金屬或布料是72小時。至於食物部分，冠狀病毒在高溫烹調中，及消化時因胃酸的強酸能被消滅。世衛建議處理肉類食物應生熟分離，並在處理食物期間記得洗手，留意端盤及環境清潔等，目前未有證據指冠狀病毒會透過食物和水從腸胃道感染。

武漢肺炎疫情期間，在選購蔬果或肉類時，坊間有不少迷思及謬誤，擔心食物表面的病毒存活問題。（資料圖片）

多數人會進食經烹調的肉類，但有機會生吃蔬菜及水果，此外消費者在選購時有較多機會直接接觸蔬果表面，會否因誤觸後再摸到眼口鼻，又或者從菜刀、生果刀將表面病原體帶入果肉？記者向科普及《養生大謬誤》作者小肥波查詢此方面的各重疑問。

購買蔬果、生吃蔬果時擔心染病菌？當中的迷思、謬誤各4問，按圖有精簡易明的解說︰

+ 14 + 13 + 12

上述提到妥善沖洗蔬菜、水果及處理生肉可以減低感染病毒或細菌的風險，同時也可有效去除農藥殘留、灰塵及污垢等。要如何才稱為妥善沖洗？較為正確的做法應該如何？

食安中心指處理新鮮蔬果前後，必須徹底洗淨雙手。（Curology/Unsplash）

請點擊下圖了解正確清洗蔬菜包括球菜、大葉菜、細葉菜、花菜、豆、瓜及預製沙律菜的扼要做法︰

+ 8 + 7 + 6

4.以流動的自來水徹底清洗新鮮的水果（包括水果外皮）以消除污垢，減少可能存在的微生物。（Manki Kim/Unsplash）

另外，以下是清洗水果（共7圖），包括哈密瓜、車厘子、提子及士多啤梨等及處理生肉（共3圖）的扼要做法︰

+ 6 + 5 + 4

綜合以上各項，不用過分擔心病毒通過蔬果或肉類傳播，做好妥當的洗滌處理及正常烹飪，飯前飯後留意洗手，較好使用公筷，飯後徹底清潔碗碟，更有助預防病菌。

參考資料︰泛科學1/泛科學2/Reader’s Digest/食安中心1/食安中心2