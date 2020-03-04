台健保修法「黃安條款」惹議　民進黨主席卓榮泰：不針對某些人

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）的全球確診病例正逐步攀升，台灣社會的反中浪潮也隨防疫恐懼而加劇，《全民健康保險法》修法於是成為台灣防疫工作底下的一項政治議題。 民進黨立委近日主張，台灣健保的納保資格應予以緊縮，此項提案被認為針對陸籍人士與海外台人而來，提案的民進黨立委林俊憲亦不避諱，直言「我就是針對黃安」，因此也被稱為「黃安條款」（針對收入較高又沒有在台灣居住的人群）。 對此，民進黨主席卓榮泰3月4日（周三）受訪時強調任何制度不要針對某些人，修《健保法》應考量公平和安全兩項要素，保障制度不要讓健保走向經營困難才最重要。

民進黨立委近日主張台灣健保的納保資格應予以緊縮，此項提案被認為針對陸籍人士與海外台人而來。提案的民進黨立委林俊憲亦不避諱，直言「我就是針對黃安」（指收入較高又沒有在台灣居住的人群）。（《聯合報》）

卓榮泰4日主持民進黨中常會前受訪表示，台灣的健保制度廣受世界肯定，但如何讓健保更完善，有公平和安全兩項考慮。在公平上，有能力的人理當多負擔些責任，讓政府更有能力照顧經濟上的弱勢者；至於在安全上，台灣政府要做好完善健保的工作，既達成民眾生命健康安全，也要照顧到政府的財政安全。

卓榮泰說，健保實施對象費率合理調整，台灣社會應該有個共識，理性討論如何保障好的制度，才最重要，不要讓台灣健保走向經營困難。

卓榮泰表示，修《健保法》應考量公平和安全兩項要素，保障制度不要讓健保走向經營困難才最重要。（林仕祥攝／多維新聞網）

另關於民進黨新的人事案，卓榮泰坦承，「在選舉之後，是在縮減人事」、「以安定為主」。綜觀近來府黨的人事微調，原民進黨副秘書長郭昆文離任，入台總統府任幕僚職，前台灣總統府發言人林鶴明已於3月1日接任民進黨副秘書長一職。

卓榮泰指出，如果有一些新的同仁有新的工作機會，「他會去就任，我們也鼓勵」，但會考量民進黨中央的人力工作需求，目前以安定為主。