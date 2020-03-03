台綠營力推健保「黃安條款」修法：不住在台灣不得享健保

新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，近日在台掀起陸籍人士、海外台人是否享有健保資源爭論。針對民進黨立委林俊憲試圖以修正《全民健康保險法》針對「黃安」們（收入較高又沒有在台灣居住的事實者）。不過，台灣藝人劉樂妍於3月2日表示，執政黨試圖以修改《健保法》遏制海外台人使用健保的方式是「賤招爛招」。 台行政院院長蘇貞昌於3月3日受訪時表示，對立法院拋出各式《健保法》修法的倡議，他均表示尊重。

先前民進黨立委林俊憲於3月2日指出，基於健保資源不能被濫用，他將提案修改《全民健康保險法》，針對一年未在台灣待上183天、又無法提出收入證明且沒有繳税記錄者，新增健保被保險人的第7類，此舉形同提高旅居海外者的健保費門檻。

為使新冠肺炎特別預算迅速通過，行政院院長蘇貞昌、衛福部部長陳時中赴立法院備詢。（洪嘉徽／多維新聞）

除了林俊憲、蘇治芬等綠委有意重新檢視健保制度是否已遭海外台人、陸籍人士濫用之外，基進黨立委陳柏惟也於2日對此議題稱台灣人出國仍需買商業保險，「我為何要將別人的學生當自己的學生照顧」，並提到他覺得讓大陸人使用台灣人的健保並「沒道理」，畢竟「讓2300萬人繳的東西未來可以擴張成14億人可以用」。

民進黨立委王定宇則炮火猛烈對「黃安、劉樂妍」等人表示，「像是上述兩位，成天看不起台灣，那何必不直接放棄中華民國籍」，「何必顧人怨，看了就讓人討厭」；但是王定宇表示，立委修法仍須思考「通案」，一旦立法院修改陸籍人士、海外台人享有健保的標準，是否反先傷到原先原有修法不見得想要傷到的群體。

民進黨立委王定宇。（譚英瑛／多維新聞）

針對綠營有意提修《健保法》，國民黨立委陳玉珍覺得，若修改《健保法》能使全民更公平、合理使用健保，眾人當然可以討論這議題，但她仍提醒立法院修法不應出現針對特定族群。日前國民黨立院黨團總召林為洲受訪時針對健保修法，稱黨團態度開放，「都可以討論」，前提是不要涵蓋意識形態或預設立場，像是移工、外籍生、外配依親、長期居住在海外的台灣人，是否都要一併考量。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則說，當前輿論討論的諸多個案，恐與實際狀況有極大的落差，如黃安之類者，就是因為他有事情就罵很大聲，但要盡義務時又躲起來，這才會引發台人反感；不過《健保法》修正既是政府的事情，也是立法院的事情，鄭運鵬提醒眾人，在談論《健保法》之餘，切勿造成對任何個人、職業和區域的歧視。

民進黨立委高嘉瑜則表示，台灣民眾長期對於健保制度有不少怨言，而她也看到台灣確實出現很多旅居海外、長期可能對台灣沒有貢獻，卻只為了台灣健保返台來使用，而這些人的作為也讓人們認為他們正佔用健保資源，不過健保制度其實關乎於台灣的社會福利，也關係到台灣人民權益，因此她覺得未來眾人應就健保最大的虧損點進行探究。

民進黨立委高嘉瑜。（譚英瑛／多維新聞）

台灣民眾黨立委蔡壁如認為，以她過去任職在醫院的經驗，確實曾出現過有旅外病人認為健保比來回返台機票還便宜，而這也曾讓她對此忿忿不平，因此民眾黨基本上會支持《健保法》修法，但要如何修法，還是要大家一起討論。