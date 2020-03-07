美議員提法案要求國際金融組織平等僱用台灣人　台外交部表感謝

繼美國眾議院於3月4日通過《台北法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act， TAIPEI Act）後，美方又傳眾議員蒂普頓與眾議員斯科特提出《2020台灣公平僱傭法》，法案要求美國財政部長應支持台灣公民在國際金融組織擁有平等受僱的權利。

2019年12月底，曾傳出消息指，世界銀行（World Bank）要求現任及可能被僱用的台籍員工，須出示中國護照才能保住工作或被錄用。

台外交部發言人歐江安表示，將持續追蹤《2020台灣公平僱傭法》法案之相關情形。 （洪嘉徽／多維新聞）

台外交部發言人歐江安表示，外交部已注意到美國聯邦眾議員蒂普頓（Scott Tipton, R-CO）及斯科特（David Scott, D-GA）於2月28日提出的《2020台灣公平僱傭法》（Employment Fairness for Taiwan Act of 2020），法案旨在協助台灣人在國際組織能有公平受僱的機會，並要求美國行政部門就所採取的作為向國會提交年度報告。

歐江安說，台灣外交部誠摯感謝美國國會不分黨派以具體行動展現對台灣參與國際組織的支持，台灣方面將密切關注此項法案的後續發展，持續以務實態度與美方立法及行政部門密切合作，以確保台灣人在國際組織不因國籍受到歧視，擁有平等受僱的權利，並以專業貢獻所長。