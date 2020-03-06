【新冠肺炎】台衛福部長：預防國際疫情成台灣下波考驗

台灣流行疫情指揮中心3月6日下午1時30分召開記者會宣布，台灣確診新冠肺炎病例增至45例，第45例確診病例為日前引發醫院內感染的第34例個案「同病房不同病室」的出院病人，在出院前有咳嗽症狀，迄今該起醫院群聚感染累計有8名確診患者。台灣累計確診病例數增至45例，其中1例死亡，12例出院。 台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，疫情在國際間發展，如何不「鎖國」又做好防疫邊境管制，是台灣面臨的考驗。

陳時中表示，台灣在6日新增的第45例確診個案近期無海內外的旅遊史，為第34例確診個案（北部醫院群聚感染的指標個案）同病房不同病室的衍生接觸者，迄今該醫院群聚感染已衍生8個確診個案（案34至案38及案41、案42、案45）。不過，比較安心的是第34例所接觸的相關醫護和清潔人員除已確診者，其他都是陰性。現階段，比較擔心的是已出院的病人是否有感染往社區擴散。

對於5日在澳洲遭確診，並曾在2月28日及3月1日在台北有公開演奏的澳籍音樂家事件，台流行疫情指揮中心表示，已掌握該個案在台期間（2月23日至3月2日）之行程，除了2月27日曾至診所就醫外，其他時間多為往返飯店及「國家音樂廳」，評估社區傳播風險低；目前已匡列接觸者共147人，包括個案在台期間之隨行人員及工作人員、友人、就醫診所人員、採訪記者、樂團團員、計程車司機等，其中103人列為密切接觸者須居家隔離14天，其他接觸者則須自主健康管理14天。

台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，如何因應下一波在國際間蔓延的新冠肺炎疫情是台灣的考驗。他呼籲人類要團結對抗病毒。 （洪嘉徽/多維新聞）

對於新冠肺炎疫情的發展趨勢，陳時中認為，第一波疫情為中國大陸擴散至亞洲，第二波是疫情橫掃歐洲，再來是美洲、中東、非洲。陳時中說，台灣在面對亞洲這波疫情是有守住的，未來可能要兩面作戰，一面對中國大陸，一面對其他地區，所以希望中國大陸能穩住疫情，但他說，不曉得中國大陸是否在拼復工，所以疫情的數目字看起來有減緩，但他以死亡數字來看，還不敢這麼樂觀，不過他坦言澳門的防疫做得不錯。

陳時中表示，國際疫情的情勢已越來越複雜，從陸港澳到韓國、意大利、伊朗，未來會成為不特定地區的全球性感染，如何維持台灣「不鎖國」又能做好社區防疫是接下來要準備因應的防疫課題。

最後，陳時中在記者會尾聲向社會大眾喊話，他說病毒是兵分兩路來，一個是心理的，一個是生理的，生理來侵犯我們的身體，心理上造成大家恐懼、互相排斥對抗。他呼籲人類在心理上要團結起來對抗病毒，如果不團結就會被病毒各個擊破。