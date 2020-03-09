【新冠肺炎】台官方將開放網購口罩　否認輸出感染至菲律賓

台灣流行疫情指揮中心在3月9日下午2時召開記者會宣布，台灣的口罩實名制配售政策將進一步開放民眾可透過網絡預購、便利商店取貨（口罩實名制2.0），以紓解上班族排隊買口罩的壓力，強調口罩產能持續提升中，下周產能預估將提升至每日1千萬個。

針對台灣疑似輸出新冠肺炎病例至菲律賓一事，指揮中心否認8日在菲律賓確診的台籍男子是在台灣受感染，認為該名曾與台灣第44例確診（被視為菲律賓境外移入）個案同遊菲律賓的台籍男子在菲律賓感染的機會較高。截至9日下午2時，台灣無新增新冠肺炎確診個案，累計確診個案仍為45例，25例為本土感染、20例為境外移入，其中1人死亡，15人康復出院，其餘個案病況穩定，持續隔離中。

對於台灣研究單位已成功合成能辨識新冠病毒蛋白質的單株抗體群，最快可15分鐘完成病毒篩檢的消息，台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，此消息令人興奮，但距離正式上路還有一段路。（洪嘉徽/多維新聞）

台灣行政院在9日中午宣布「口罩實名制2.0」政策，決定將增加口罩的配售管道，讓民眾可透過網絡預購、便利商店取貨的方式購得口罩。對此，台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，此舉是為了讓現在不方便排隊買口罩的人買到口罩，基本上確定將採取網絡預購的方式，紓解上班族排隊買口罩的壓力，也希望藥局方面不要那麼有壓力。陳時中說，目前取貨地點除便利商店外，也在考慮其他取貨地點，而物流的費用會由民眾自行負擔，成人每人每7天買3個口罩的限制也暫時不會改變。

台流行疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞指出，「口罩實名制2.0」政策，目前仍在確定細節，9日下午會做網絡壓力測試，最快10日就會宣布相關政策細節。羅一鈞表示，目前台灣醫用口罩產能持續提升中，上周平均產能預估每日為820萬個，但實際上已超標達到851萬個，本周預估產能為每日920萬個，下周預估可以每日生產超過1千萬個，更重要的是會給予醫療院所足夠的口罩，使其能有35天的口罩準備量。

另一方面，菲律賓衛生部在3月8日宣布菲國第7例新冠肺炎確診病例為台籍男子，研判患者可能在抵菲前就感染。由於該確診個案曾與台灣第44例確診個案接觸，故菲律賓官方推測其第7例確診個案的感染源可能就是台灣第44例確診個案，且為菲律賓境外感染。對此，陳時中表示，台灣第44例確診個案是去菲律賓後才發病確診，經台灣通報菲國後，才確診菲國第7例個案。陳時中說，根據現有證據推測，兩人在菲律賓感染機率較高。