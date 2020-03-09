國民黨立委檢討台外交成果　質疑不進反退

台灣總統蔡英文將於5月20日正式開啟第二任期，按過往經驗，外交及軍事等部門或將有一波人事異動。 國民黨立委陳以信3月9日質詢台外交部長吳釗燮：「這會不會是你最後一次以部長身分備詢？」吳釗燮回答表示「不會」，片面否認近期台外交部內部時有人事異動的傳聞。 針對吳釗燮就任外交部長後的兩年政績，陳以信表示，吳釗燮兩年前初上任時，承諾會鞏固台灣邦交，全力維繫現有的邦交關係，爭取更多的國際參與，讓台灣參加更多的國際組織，但現況來看，尤以吳釗燮兩年任期內來看，台灣斷交了5個邦交國，退出兩個國際組織，質疑外交不進反退。

台灣外交部長吳釗燮。（資料圖片）

陳以信說，在經貿拓展上面，台灣的成果也相當有限，並對蔡英文政府的新南向政策提出質疑，列出相關數據，如台灣與新南向國家、東盟等的進出口貿易數據，表示新南向政策根本毫無進展。而在提升台美關係方面，陳以信則質疑「台美雙邊交流層次在哪裏？美方有沒有內閣官員訪台？在馬英九政府時期，有沒有內閣層級的官員來到台灣？」

吳釗燮對於陳以信的質疑，答稱「確有幾個邦交國跟台灣斷交」，但強調台灣在國際參與上所受到的支持力道越來越強。吳釗燮面對陳以信質詢新南向政策及提升台美關係的成果，稱台灣與美方間的交流層次不斷提升，對馬政府時期的情況則回答「我沒有印象，我沒在馬政府服務過。」

國民黨立委陳以信（左）質疑，台外交部長吳釗燮兩年任內，外交成果不進反退。（Facebook@陳以信）

新南向政策經貿部份，吳釗燮交由台外交部亞太司副司長回答，指出台灣與新南向國家的互動主要反映在其他面向，如投資、人員往來或其他經驗上的交流等，陳以信反質疑「最重要的分散出口市場，全都沒有做到，全都拿其他的成績來充數對不對？」台外交部對此則未再回應。