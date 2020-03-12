【新冠肺炎】台確診增至49例　擬對美提高邊境管制

台灣中央流行疫情指揮中心在3月12日下午3時公布台灣第49例新冠肺炎確診病例，為北部有國外旅遊史的40多歲女性，發病前於愛爾蘭、比利時旅遊。截至目前台灣累計49例確診，分別為26例本土病例及23例境外移入，其中1人死亡、20人解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

考量全球疫情大流行，台灣中央流行疫情指揮中心表示將加強外籍人士的自主健康管理規範；隨着美國疫情的升温，指揮中心表示已高度警戒，並考慮對美國分州、分區域進行相關的邊境管制。

有台灣媒體詢問到失聯移工可能會在色情場所工作，隔離者也可能會尋求「色情外送」，這是否會造成防疫漏洞？台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示很難回答，僅呼籲民眾多注意，冒着風險進行親密接觸風險很高。（洪嘉徽/多維新聞）

台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中指出，台灣第49例確診病例，為一名北部40多歲女性，屬於境外感染個案。個案在2月21日自台灣經英國轉機至愛爾蘭旅遊，3月4日再從愛爾蘭搭機至比利時旅遊，3月7日自比利時經土耳其轉機，3月8日返台。

陳時中說，個案入境台灣時無症狀，返家後出現頭痛、倦怠及喉嚨痛症狀，3月10日至醫院就醫並採檢通報，並於3月12日確診。至於個案是在愛爾蘭還是比利時感染，指揮中心表示，目前尚無法斷定。此外，針對北部醫院的院內感染事件（共9名確診者），陳時中指出，經疫調和檢疫，認為此案已獲得一定控制，沒有往社區擴散。

由於世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎疫情已成為全球大流行，台灣有何因應。陳時中指出，正在研議強化需要自主健康管理之外籍人士的管理強度，例如建立資訊系統讓外籍人士能回報體温，中間有違反規定者會予以重罰；未來也會研議擴大采檢，但外籍人士可能會自費。

對於美國疫情升温，確診數已突破1,000例，陳時中說，美國疫情變化很快，台灣也高度警戒中，接下來可能會對美國分州或分區域進行邊境管制。至於是否針對全歐洲提高邊境管制，會再視各國邊境管制而定。