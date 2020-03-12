【新冠肺炎】台官方自豪防疫及時　指WHO受陸方迷惑拒絕台灣參與

台灣流行疫情指揮中心於3月12日召開例行記者會，外媒提問為何台灣在鄰近中國大陸的情況下，能穩住新冠肺炎疫情？對此，中心指揮官、台衛福部長陳時中認為，台灣超前部署的防疫措施、醫療健康保險制度、專業的防疫團隊，以及強大的資訊能力都是關鍵。此外，陳時中指出，世界衛生組織（WHO）排除台灣是受到中國大陸政治迷惑下的不智之舉，強調「台灣需要WHO，WHO也需要台灣」，在防疫上沒有地區可被遺漏。

有外媒在台官方針對新冠肺炎疫情召開的記者會中，問及鄰近中國大陸的台灣是如何成功穩住疫情、包機救援台人，以及成功防疫經驗是否有助參與WHO等問題的看法。

陳時中答稱，在跟中國大陸這麼接近的情況下，台灣會有這麼少的病例，是因為台灣防疫部署啟動的比較早。在武漢的新冠肺炎病例數還算少的時候，台灣就開始登機檢疫。假如台灣防疫部署啟動比較晚，疫情可能就沒辦法控制。

陳時中指出，每個國家都會根據國情、政治制度進行防疫措施。台灣因為有SARS到H1N1的防疫經驗，還有99.9％以上的人都參與的全民健康保險體系，在醫療制度和資訊都很完整、發達的情況下，可迅速用資料和經驗疫調。

他表示，每個國家的法律不同，台灣很慶幸疫調和防疫團隊都很專業且判斷精確。例如當台灣了解到確診者可能有無症狀和無旅遊史者，就開始擴大、回溯地採檢肺炎和流感者。假如當初沒采取這措施，那可能會對社區感染造成影響。

陳時中強調，警覺性高、過去疫情的經驗、專家的專業，以及強大的資訊化力量和健保體系，台灣才會穩住疫情，但未來還要持續努力。

針對包機救援台人的問題，陳時中表示，未來在中國大陸或其他流行疫區，如果仍有相關需要救援的台人，台灣會持續關心，但量力而為。

不過，陳時中指出，大陸情況讓台灣有一些困擾，包括這次的包機，以及大陸相當強的自信心。對於大陸的自信，台灣尊重。他表示，當大陸宣布除了武漢，其他地區零確診時，如果這種時候還要救援，就會造成認知矛盾。但他期待在救援方面，能跟陸方有更多對話，讓專業決定如何繼續進行。

面對外媒詢問台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中「假如遇上湖北疫情會如何解決？」對此，陳時中表示，不敢評論，但若是能「早一點透明」更好。（洪嘉徽/多維新聞）

對於台灣參與WHO的問題，陳時中說，台灣需要WHO，WHO也需要台灣。他認為WHO是在政治干擾和迷惑下而拒絕台灣參與，例如「有國家宣稱可照顧台灣」。

陳時中指出，這是不智之舉。台灣在防疫上的能力可以跟世界分享。而從疫情可知，沒有人可以逃離疫情的侵害，換言之，有地區遺漏在WHO之外，就會造成防疫破口。

陳時中表示，相信世界各國都明白，沒地方應該成為防疫破口，縱使彼此感情不好。所以他強調，在健康和防疫上，應該是沒有國界，這也應是WHO的精神，希望WHO能認知到沒有地方是應該被遺漏和忽視。