【新冠肺炎】境外感染個案激增　台官方：「明知故犯」者責任自負

台灣流行疫情指揮中心今天（16日）下午4點30分公布，台灣單日新增8名新冠肺炎確診病例（案60至案67），皆屬於境外感染個案。指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，為因應全球大流行疫情，台人應忍耐，避免不必要的出國旅遊，並宣布自3月17日起若有台人「明知故犯」，前往旅遊疫情建議第三級之「非必要旅遊地區」，返台後要自負全責，新規定包括返台隔離期間，不可領取隔離補償、要收取相關必要費用，且確診者要公開其姓名。陳時中強調，警示手段雖嚴厲，卻是不得不的防疫措施。

此外指揮中心也宣布，自3月17日起，自旅遊疫情建議第三級以外國家、地區赴台短期停留之外來人士無健保卡者，於入境後發病，除需自付門急診醫療費用外，也需自付檢驗費用。

指揮中心還宣布，自3月17日起東歐、中東、中亞及北非共42國與1地區，旅遊疫情將提升至第三級警示：警告（Warning），台人非必要避免前往。

台灣單日境外感染數再創新高，累計境外移入個案已增至40例。（台灣流行疫情中心供圖）

台確診增至67例

台流行疫情指揮中心指出台灣16日新確診的8例確診個案，皆屬境外移入感染。案60有意大利、希臘、德國旅遊史，疑似於德國感染；案61有奧地利、捷克旅遊史；案62有菲律賓旅遊史，並曾與有咳嗽症狀的美國家人接觸；案63有埃及旅遊史（案55同旅遊團成員）；案64有西班牙旅遊史（與案58為同校同系學生）；案65至案67有土耳其旅遊史，為旅行團同團成員（與案56、案57同團）。

目前台灣累計67例確診，分別為40例境外移入、27例本土病例，其中維持1名死亡，22名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，這兩天世界疫情的變化非常快，並質疑部分地區的疫情要比公開的數據嚴峻。他說，土耳其全國確診案例是5例，而台灣就有5例是來自於土耳其的境外感染，等於土耳其全國感染人數，他高度懷疑很多區域的疫情是沒有被檢驗，或是沒有被揭露。

台灣流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，「明知故犯」前往高風險地區者，返台確診後要公布其姓名。（洪嘉徽/多維新聞）

「明知故犯」赴第三級警告區者要「自負其責」

為因應全球疫情大流行的情況，陳時中宣布，台灣自3月17日起將採取嚴厲手段，警示台人勿前往被列為旅遊疫情建議第三級之地區。他說台人染疫回來，當然很心疼，但考量境外移入案例這麼多，所以必須管制。他呼籲台人這段時間一定要忍耐，把自己保護好，上一波疫情台灣已經守得很辛苦，新一波疫情已經開始，需要台人合力防疫。

陳時中指出，針對這些「明知故犯」，要強行前往非必要旅遊地區的台人，假如出事、染病，返台後要自負全責。政府祭出的嚴厲手段包括，明知故犯者返台後將不適用政府的居家隔離補償措施，也要收取相關必要費用，確診者更要公布姓名。

再者，考量因旅遊、商務、訪友等目的來台短期停留而無納保義務的外籍人士，於台灣發病後必須經由檢驗才能排除感染，為避免增加台灣防疫成本負擔，指揮中心也宣布，自3月17日起，自旅遊疫情建議第三級以外國家、地區來台短期停留之外來人士、無健保卡者，於入境台灣後發病，需自付門急診醫療費用外，也需自付檢驗費用。

台灣機場加強檢疫。（中央社）

針對「明知故犯」前往旅遊疫情建議第三級國家，返台後要自負其責的規定，如何界定非必要出國？陳時中說，「原則上」就是不允許台人前往旅遊疫情建議第三級的國家或地區，而「例外」的情況還在研議，但具體來說，像是旅遊就屬於「明知故犯」。

對於為何要公布確診者姓名，陳時中說，這是因為國際疫情情勢緊迫，如果沒有加強警示性的管理，違反規定者會相當多，造成防疫負擔。對此，有不少台灣媒體質疑公布姓名的適法性，並問及是否有與台法務部討論過。陳時中表示，由於時間緊迫，尚未跟台法務部討論。至於公布姓名是否會造成民眾被「肉搜」等網絡霸凌問題，陳時中未正面答覆。

考量國際疫情，在邊境管制方面，台灣是否打算針對入境之外籍人士一律採取居家檢疫14天的防疫手段。陳時中表示，台灣還沒有走到這條路，但3月17日將考慮進一步提高亞洲部分地區的邊境管制，因此相關的防疫措施已經很類似。

提高東歐、中東、中亞及北非共42國與1地區旅遊疫情警告

台流行疫情指揮中心宣布，考量歐洲及中東地區近期疫情擴大，除已公布列第三級之伊朗、匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、拉脱維亞及立陶宛等國家外，自3月17日零時起，將東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，提升至第三級：警告(Warning)，台人應避免至當地所有非必要旅遊。

相關升級國家及地區如下：俄羅斯，白俄羅斯，烏克蘭、羅馬尼亞丶保加利亞丶塞浦路斯丶塞爾維亞丶波斯尼亞和黑塞哥維那丶黑山丶科索沃丶克羅地亞丶阿爾巴尼亞、北馬其頓、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾、阿曼、也門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、巴勒斯坦地區、埃及、利比亞、突尼斯、阿爾及利亞、摩洛哥、喬治亞、阿塞拜疆、亞美尼亞、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦及蒙古，自上述國家及地區入境者，需進行14天居家檢疫。