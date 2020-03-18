【新冠肺炎】台美發表聯合聲明：強化合作對抗「源自武漢的病毒」

自湖北武漢爆發的2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，台灣外交部與美國在台協會（AIT）今天（18日）發出一份聯合聲明，內容稱台美將強化合作機制，共同對抗「源自中國武漢的新冠肺炎病毒」。

美國在台協會在官網發布的這項聲明，題目是「美台聯合聲明」，內容指為共同對抗「源自中國武漢的新冠肺炎病毒」，美台雙方將進一步強化美台諮商與合作機制，在此夥伴關係之下，將分享最佳做法，合作進行相關抗疫措施。

AIT官網發出這項聲明全文。（網站截圖）

相關措施則包括：快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議、防疫醫療用品及設備的合作與交流。聲明由美國在台協會處長酈英傑、外交部長吳釗燮共同署名。

台灣外交部官網則寫道，台美防疫夥伴關係聯合聲明展現台美「攜手對抗武漢肺炎疫情的決心」。雙方將在台美密切合作交流的既有成果基礎上，推動更快速以及更多層面的合作，共同維護全人類的健康安全。

台灣外交部部長吳釗燮出席疫情指揮中心記者會。（中央社）

相互供應防疫物資

對於這份聲明，吳釗燮今天出席中央流行疫情指揮中心記者會時說明，疫情共同防治方面，美方看到台灣政府處理疫情表現優異，受到國際讚賞，外交部跟AIT陸續談到可以攜手對抗疫情。

他表示，台美將在藥物、疫苗開發，以及各項防疫及抗疫措施方面加緊合作。雙方為因應未來防疫需要，在全球防疫抗疫物資發生缺料、搶料的情況下，美方已為台灣保留30萬件防護衣原料，而台灣方面在口罩產能穩定後，也計劃每周供應美方10萬個口罩，以利攜手對抗疫情。

（綜合報道）