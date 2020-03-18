【新冠肺炎】秘魯摩洛哥「鎖國」　台旅團百人受困

摩洛哥為因應新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，日前宣布自3月15日起進入鎖國狀態。秘魯政府亦有類似措施，3月15日宣布，自3月16日起全國進入緊急狀態15天，關閉邊境，同時暫停國際旅客運輸。截至當地時間3月18日，仍有台灣旅行團滯留摩洛哥、秘魯而無法返台，約有8個台灣旅行團受困摩洛哥，另有2個台灣旅行團共40名台灣旅客困於秘魯。

台灣外交部針對台旅團困留摩洛哥、秘魯一事，稱摩洛哥政府為因應疫情，於3月15日全面暫停國際航線運輸，導致在摩洛哥境內的台灣旅行團，原訂返台機位遭到取消。

台外交部發言人歐江安表示，目前困留摩洛哥、秘魯的台灣旅客均安，外交部也正設法協助返台。 （林仕祥／多維新聞）

台外交部發言人歐江安表示，台灣兼轄摩國的駐法國代表處於第一時間接獲通知，立即查明法國航空（Air France）、泛航航空（Transavia）及易捷航空（Easy Jet）三家航空公司仍有飛行摩洛哥的商業航班，並將相關信息通知各旅行社實時訂位。此外，台灣駐杜拜辦事處也向阿聯酋航空公司進行交涉，台外交部則密切聯繫駐外館處及相關單位，並一直與各家旅行社保持密切的聯絡，說明協助處理的情形。

歐江安說明，為協助滯留在摩洛哥的台灣旅行團早日返台，台外交部3月17日出席台北市旅行商業公會會議，與業者就協助台灣旅客返國等不同可能性進行深入討論，同時指示兼轄摩洛哥的駐法國代表處持續積極進洽相關單位及民航業者，研議台旅客返台航線的各種可行方案，也將會同台交通部觀光局及民航局等相關單位，協助國內旅行業者聯繫接洽與摩洛哥有航點的外籍民航公司，研議以自費方式派商業專機到摩洛哥接台灣旅客等可能性。

歐江安表示，有關目前滯留在摩洛哥的台灣旅客，除目前已有12人順利訂妥3月21日的返國機位，尚有7團約104人仍將繼續其旅遊行程或完成原規劃行程。預計在3月18日、3月19日將陸續抵達摩洛哥著名城市卡薩布蘭卡（Casablanca），等待搭乘有空位的班機離境。

至於受困秘魯的台灣旅客，歐江安表示，外交部已接獲旅遊業者通報，洽系駐秘魯代表處聯繫2個台灣旅行團，目前旅行團台灣旅客均安，並已安置在旅館休息，台灣駐處同樣設法尋求各種解決方案，以協助赴秘魯旅遊的台灣旅客能順利早日返台。

滯留秘魯的台灣旅客可能的返台方式是經由第三地返台，透過阿聯酋航空航班轉到智利首都聖地亞哥，聖地亞哥航班較多，再接回台灣。