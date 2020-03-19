【新冠肺炎】台灣一高中兩學生確診　台教育部：全校停課

台灣出現第一所因新冠肺炎疫情全校停課的高中！3月19日下午，台灣教育部發出新聞稿，稱台灣北部某高中目前接獲台「中央流行疫情指揮中心」（指揮中心）通知，確定校內已有2名（案59、案103）學生感染新冠病毒，因此宣布全校停課，停課時間自2020年3月20日至3月27日止。

2020年3月19日，台灣出現一所高中校內有2名學生感染新冠肺炎而全校停課的首例。正值高三學生申請升大學階段，此前台灣「招聯會」也公布了相應的配套措施。圖為台灣大學正門一景。（洪嘉徽／多維新聞）

由於案59於3月5日自希臘返台，3月13日出現咳嗽流鼻水頭痛等症狀就醫，並於3月15日確診，故從3月13日起算，為案59、案103與所有師生最後接觸日期。台教育部新聞稿稱，目前學校已完成全校停補課計劃，並於3月19日起對全校所有學生進行「自主健康管理」的衛生教育，以及停課、復課及補課在線學習操作說明。

台教育部稱，該校全校學生1650人，教職員工154人，學校將秉持「停課不停學」，已完成全校師生在線學習系統操作及學習演練，停課這兩週會採在線學習，依照原本課表，安排50％直播在線教學，50％為自主在線學習。該地教育局並已提供經濟弱勢學生行動載具40位，無線網絡8位，以確保每位學生都有完善信息學習環境。

根據指揮中心於今（2020）年2月19日公告的《校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）疫情停課標準》（停課標準），高中以下一班有1名師生被列為確定病例，該班停課14天；一校有2名確定病例，則全校停課。教育部表示，學校停班停課一定會補課，時間可選在周間、假日或暑假。指揮中心強調，案59的確診同學原本就已居家隔離，確診後已就醫治療，並無特別不適，目前並無其他疫情擴大迹象。

此外，依照《停課標準》，學校停課期間，教師若為確診病例應強制隔離、給予公假；若與確診病例接觸，應接受居家隔離、給予防疫隔離假。至於非屬上述情形而系配合學校停課者，除依學校防疫需求應到校外，得不必到校，未來仍須配合學校安排另行補課，惟如學校停課期間採在線教學進行補課，教師亦應配合辦理。另兼任行政職務之教師及職工，均應正常上班。