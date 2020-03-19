【觀察】「中國病毒」的政治歧視　但北京不是西班牙

特朗普（Donald Trump）在他個人Twitter以歧視性的「中國病毒」（Chinese Virus）取代中性的「2019年新型冠狀病毒肺炎」（COVID-19），中國大陸外交部正式抗議後，特朗普不但沒歉意，反而說中國就是這波疫情的「病毒來源地」，自己「用詞準確」，更變本加厲的大用特用。

大陸疫情稍緩，開始外銷、外援醫療口罩、防護衣等物資到意大利、塞爾維亞等歐洲國家。（新華社）

特朗普變成操弄民粹、令人厭惡的「種族歧視者」，原因很多，包括中國外交部發言人趙立堅意有所指的將大陸疫情源頭指向美軍，高調「要一個解釋」，以及美國疫情逐漸邁向高峰、股市崩盤、民眾對政府失去信心，特朗普急需一個可以宣泄民怨的「替罪羊」讓他的連任不致於完全無望，以「Chinese Virus」取代「COVID-19」，既維護了「美國的尊嚴」，轉移國內關注疫情的視線，還同時召喚了「老白男」親衛隊，付出的代價只有本來就不會投票給他的少數族裔及民主黨選民，一舉數得。

不過，在新興疫病形成全球大流行時，透過「政治安排」將病毒名稱前安上「發源地」，特朗普卻不是首創，前一個苦主就是西班牙。1918年到1920年間爆發的流感大流行（1918 flu pandemic），估計當時全球17億人口中有5億人遭受感染，造成至少5,000萬人死亡，更為人所知的名稱是「西班牙流感」（Spanish flu）。

特朗普大用特用「中國病毒」歧視名稱，其實是為了自己政治前途的孤注一擲。（AP）

根據可考的紀錄，1918年最早的流感病例於3月出現在美國堪薩斯州的一處軍營，法國在4月傳出疫情，西班牙一直到5月才有病例出現，之後傳進英國、大陸、台灣及全球。

目前被醫學界普遍接受的看法，1918年的大流行與第一次世界大戰有關，壕溝戰的惡劣環境有利病毒傳播，士兵的群聚則加速病毒變異，參戰的敵對國家雖然有疫情，但不能打擊軍心士氣及向敵國顯示弱點，疫情因此被隱匿，反而是未參戰的西班牙疫情得以透明化，卻因此被其他國家將此病毒以「Spanish Lady」（西班牙女士）暱稱，雖然西班牙後來將這未知病毒以「那不勒斯士兵」（Naples Soldier）稱之，試圖「除污」，卻是孤掌難敵眾拳，「替罪羊」一當就是百年，但病毒真正來源地至今仍莫衷一是。

原因何在？其一，當年的醫學技術不發達，至今仍無從得知引發大流行病毒株的真實模樣，造成大流行的原因、範圍及死亡人數等，都是後人「推敲」之後得來，唯一真實的只有人們傷痛的記憶；其二，雖然有考的記錄第一例指向美國，卻沒有其他證據左證，加上美國不願意就此「背鍋」，自然沒有一致性的看法。

1918年流感大流行影響全世界，對各國醫療系統帶來沉重的負擔。（資料圖片）

套用西班牙被當成1918年流感大流行「起源地」的情境，此刻特朗普為了「避免影響軍心士氣」為了政治需求將病毒來源地賴給「中國」的用心看得更加清楚。

特朗普的算盤雖然打得精，但能否得逞仍在未定之天。除了因為目前的醫學技術及疫調技巧與百年前相較，自是不能同日而語，更重要的是，「反歧視」已是普世價值，固然趙立堅高聲要美國「給一個解釋」也有可議之處，但絕不因此構成特朗普將新冠肺炎稱為「中國病毒」正當性。

況且，北京不是當年的西班牙，意大利、塞爾維亞、菲律賓等國對於中國在疫情稍緩後即開始外銷、外援醫療用口罩、防護衣等物資已公開表達謝意，換言之，當年西班牙被「霸凌」，被迫當上「替罪羊」的情形不會出現，特朗普意氣式的大量使用「中國病毒」歧視名稱，目前來看，只是為了他個人的政治前途服務而已，賠上的卻是美國的形象。

台灣外交部發布台美聯合抗疫聲明，與美國同一陣線稱病毒「源自中國武漢」。（台灣外交部網站截圖）

不過，正當全球的華裔對「中國病毒」名稱憤怒不已，台裔美籍的「台灣之光」林書豪更揚起「反歧視」大旗，叫板特朗普之際，台灣外交部卻喜滋滋的在今天發佈《台美防疫夥伴關係聯合聲明》，中文版雖沒有用蔡英文政府明定歧視性的「武漢肺炎」，改以中性的「新冠肺炎」稱之，但卻與美國同一口徑硬是加上「源自中國武漢」（英文版originated in Wuhan），一舉抹消台灣過往將「山胞」改稱「原住民」、「神經病」改稱「精神障礙者」等「反歧視」的種種努力。

要知道，一旦特朗普的惡計得逞，在歐美國家被更加歧視絕對是「東方臉孔」，包括華裔、日裔、韓裔，甚至是所有亞裔，此時為了一時政治利益站隊美國而失語，難道真的認為只要有標明「I am from Taiwan」的旅遊小物，就可以免除被歧視？