【新冠肺炎】逾百台人困留秘魯　72人經邁阿密中轉返台

秘魯政府為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，遂頒佈鎖國令，自3月16日零時起全國進入緊急狀態15天，全面暫停陸海空及河運的國際旅客運輸等措施至3月31日，導致正在秘魯境內觀光商旅的台灣旅客行程受阻。對此，台灣外交部3月20日宣布，有意願返回台灣的72名旅客已在回家路上。

台外交部發言人歐江安表示，在外交部與駐秘魯代表處連日努力之下，滯留秘魯的132名台人（含旅行團及自由行旅客）與駐處已建立網絡群組的聯絡管道，台灣駐秘魯代表處也隨時提供協助及秘魯政府的防疫管制信息。

歐江安說明，目前已有三個旅行團及部分自由行遊客（共72人）自費搭乘商業包機，於3月19日晚間11時起飛，離開秘魯赴美國邁阿密；於台北時間20日清晨5時抵達美國邁阿密，再分別轉搭其他班機機返國，而目前由於秘魯全國實施宵禁，管制人車及飛行器通行，商業包機需向秘魯政府申請陸路及航空通行許可等作業，在台灣駐處等各方共同努力下，終能順利安排台人離境返國。

歐江安進一步說明，根據台灣駐秘魯代表處的信息，目前台灣在秘魯旅客尚有60人，分散在秘魯首都利馬（Lima）9人、外省景點庫斯科（Cusco）市42人及阿雷基帕（Arequipa）9人，部分台人已表達無提前離境的需求。台灣駐秘魯代表處將持續保持聯繫，提供台人必要協助。