8台人波蘭參加鋼琴大賽國籍被標「China Taiwan」　台外交部抗議

每5年舉辦一次的國際性鋼琴大賽「華沙國際肖邦鋼琴大賽」將於2020年度在波蘭舉行，台灣方面也有8名的鋼琴選手參與此次比賽。不過，賽前傳出消息指，主辦單位於其官方網站上，將台灣選手國籍標為「China Taiwan」，台灣外交部稱已表達抗議。

對鋼琴大賽主辦單位於官網二度矮化台灣參賽者國籍名稱一事，台外交部發言人歐江安3月12日表示，有關波蘭華沙國際肖邦鋼琴大賽的主辦單位在其官網矮化台灣參賽者國籍為「China Taiwan」事，外交部於第一時間即訓令台灣駐波蘭代表處分別向波蘭相關政府機構及比賽主辦單位表達嚴正抗議。

台灣外交部向波蘭方面強調，國際肖邦鋼琴大賽是項文化交流活動，不應涉入政治，更不應屈服於不當的政治壓力。波蘭主辦單位昧於事實，將台灣選手的國籍名稱改為「PRC Taiwan」，之後又更改為「China Taiwan」，台灣政府與人民完全無法接受。

歐江安抨擊，波蘭主辦單位徑自矮化台灣的作法，已經嚴重損及台灣國家主權利益，以及台灣參賽者的尊嚴與權益，台灣政府表達高度不滿，並要求波方儘速更正，外交部及我駐波蘭代表處將持續向波方相關單位積極交涉，捍衛台灣選手的尊嚴與平等參賽權益。