【新冠肺炎】台灣仇中情緒難轉彎？台學者：兩岸已無回頭路

近來台灣內部的反中、仇中情緒不斷增高，未來兩岸關係發展受到外界關注。對此，台灣政大國關中心美歐所研究員嚴震生近期指出，新冠肺炎疫情過後，兩岸關係也沒有和緩迹象，「兩岸之間已經完全沒有回頭路」，因為選舉培養出的「仇中情緒」已深入青年群體，現在就算是蔡政府「想改都不敢改」，同時，大陸民眾對台灣的仇視也在增加，兩岸正失去安全閥。他說，未來10年至20年大陸一定會「打」台灣，但不一定是用戰爭的方式。

嚴震生觀察，台灣因市場小、薪資水準無法提升，優秀的年輕人或比較有國際觀的人，都「出國」工作，剩下來留在台灣的人就更仇中。像是台陸委會主委陳明通只不過替陸配小孩講幾句，就被「打臉」，大陸會認為台灣接下來的人，只會更仇中。

嚴震生認為，兩岸民間彼此仇視情緒不斷增高，在兩岸政府冰封對立之際，正失去衝突的安全閥。（楊家鑫／多維新聞）

他認為，未來10年至20年大陸一定會「打」台灣，但「打」的方式很多，若可不用戰爭方式，大陸就會盡量不打，可能用封鎖、網路癱瘓、斷台灣油源等方式，或者只打台灣一、兩個外島，例如澎湖等離島，台灣本島就會知道後果了。

嚴震生指出，民進黨為了選票，培養出「仇中情緒」，底下的年輕網軍、網民，已經被灌輸這樣的意識，這股情緒已深入台灣下一代以及社會中，現在就算是蔡英文政府要轉彎，底下選民都不讓你轉。

他也認為，大陸民眾對台灣也一樣，雙方仇視情緒越來越嚴重。過去年長的人，對於台灣可能還有感情，覺得台灣經濟可以幫到大陸，但現在這種感情越來越少，當時中國大陸也覺得民主不錯，但現在大陸年輕人，很相信大陸政府，對台灣仇視感增加，兩岸互相仇視之下，就沒有了安全閥。

台美日前共同發表防疫夥伴關係聯合聲明，其中一項合作是台灣將提供美國每週10萬個口罩，換取美國30萬件防護衣原料。（Facebook@蔡英文）

另一方面，台灣將提供美國每週10萬片口罩，對大陸卻「冷漠以對」，嚴震生表示，台灣從一開頭就是對大陸不友善、封鎖大陸，非常民粹，也符合台灣現在的心態。蔡政府若說要捐給大陸口罩，就會被罵「舔共」，但是「舔共」跟「舔美」有什麼不同？

他說，台灣跟美國更好，對台灣真的比較有利嗎？看看美國最近兩個和平協議，一個是以巴之間的和平協議，是美國跟以色列協議，巴勒斯坦並沒有參與；另外阿富汗協議，是直接跟塔利班談。那兩岸關係會不會美國直接和中國大陸談，台灣能參與嗎？台灣是籌碼或是被美國賣掉，這種說法都是有可能。甚至如果中國更壯大，美國會不會直接放棄台灣？

至於美國會不會派兵幫助台灣？嚴震生認為，對美國來說，這是值不值得的問題，要看台灣跟美國買武器買的多不多，另外那些喊「台獨」的都不當兵，美國為什麼要幫你？罵「舔共」、仇中的人就應該要去當兵，要展現決心，美國才會幫你，美國總統才能去跟美國民眾說，台灣民眾非常有決心，我們要去幫助台灣，「現在台灣自己都不當兵」，那美國國會議員一定會有人提出質疑。