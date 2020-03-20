【新冠肺炎】陸官媒批台編造謊言　台陸委會反指中共「洗白」形象

早前，國家主席習近平親赴武漢視察。台陸委會發言人邱垂正稱，習此舉是為了「消滅全球及其內部對疫情起源以及隱匿疫情的記憶」，邱垂正隨即被《人民日報》痛批「公然編造誣衊大陸的謊言」。對此，邱垂正3月19日回應稱，陸委會相關發言秉持公正客觀的立場，向社會大眾說明事實。他稱，疫情發展迄今已對全人類生命安全、全球經濟造成嚴重影響，雖然近期中共企圖透過內外宣傳洗白形象名聲，但陸委會認為，要戰勝疫情，只有坦然面對事實真相併修改錯誤，才有可能。

早前，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，目前在台灣高校註冊就讀學歷的陸生有8300多人。由於台方的原因，陸生就學權益受到損害，台灣當局和台灣有關高校應當切實負責，妥善解決有關問題。

對此，邱垂正回應稱，目前疫情仍嚴峻，為避免人員移動，疫情擴散風險，對禁止陸生入境的管理措施，是以防疫做為優先考慮，陸生返台時程會由台灣中央流行疫情指揮中心以專業判斷決定。

針對此前對習近平赴武漢視察的說法，邱垂正表示，陸委會說法公正客觀，向大眾說明事實。(楊家鑫／多維新聞)

他表示，目前大概有7000餘名陸生被卡在境外，無法赴台就學。台政府非常關心無法返台的陸生，教育部推出安心就學措施，目前各校也推出各種遠距教學服務。有遭遇困難的陸生可與學校聯繫，或與海基會、陸委會反應，將協同台教育部與學校提供解決辦法，保障其就學權益。

而關於剩餘的滯留湖北台人返台事宜，邱垂正重申，這些台人已被註記管制。目前為止，湖北仍處於封城狀態，台人要離開需要各項許可，沿路也有許多疫情風險。為保障滯留湖北台人健康，也顧及台灣防疫需要，台政府仍希望通過專機方式接返滯留民眾。

另一方面，邱垂正此前稱習近平赴武漢是「消滅全球及其內部對疫情起源以及隱匿疫情的記憶，避免對其體制改革的呼聲再起」，引來大陸官媒痛批。

邱垂正指出，台政府致力於維繫兩岸關係良性互動發展的政策始終沒有改變，陸委會相關發言都秉持公正客觀的立場，向社會大眾說明事實。希望中共當局應正視並改善內部治理問題，而非轉移焦點、推卸責任，將自己的問題歸責給台灣或他人，這樣才能避免憾事一再發生。

他表示，陸委會日前提出許多中肯、客觀的良善建議，但中共方面卻一再透過官方及媒體對台灣政治批判與操作，再此表達嚴重遺憾。

朱鳳蓮於北京時間3月19日強調，民進黨當局及島內有關高校理應保障陸生返校就讀權益，不應片面強調防疫而罔顧陸生返校就讀權利。（中央社）

邱垂正還提到，近期有大陸民間人士勇於說出事實、揭露治理缺失，陸委會在此表達敬意，但他們隨後遭到中共羈押、監控與處罰，就凸顯中共對治理的缺失，並無自省。

此外，當日記者會上亦談及相關問題。日前，香港失去全球最自由經濟體的地位，邱垂正表示，近年來香港引以為傲的自由法治漸受侵蝕，各界擔心「一國兩制」變形走樣、名存實亡，這不僅觸發港人累積多時的不滿，也影響香港繁榮與穩定。執政者應虛心傾聽人民心聲，及早正面回應，與香港民眾一同守護香港核心價值，才能鞏固香港優勢永存的重要基石。

他還回應「香港近期口罩短缺，台灣是否會協助香港？」的問題，他說，台灣願與港府展開合作，也希望港府能展現誠意、善意，例如台方的香港辦事處處長赴任問題，始終未獲港府正面回應，「相信如能獲得解決，將會讓此防疫合作進一步得到落實」。