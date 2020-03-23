國民黨立委稱解放軍軍機繞台非挑釁　江啟臣：言行應符合人民期待

前台軍陸軍中將、國民黨籍立法委員吳斯懷，日前在向台灣行政院提出的書面質詢中指出，不論美軍或共機經過、繞過台灣周邊空域，法理上並不能算有顯著的挑釁意味，要求台灣國防部不要誤導。

吳斯懷的言論再度於台灣輿論引發議論，國民黨更於第一時間予以切割，強調吳斯懷個人意見不代表國民黨的立場。國民黨主席江啟臣3月23日表示，立法委員的言行應符合人民的期待，自己也將約談吳斯懷進行懇談。

藍委指共機繞台不算挑釁，對此，國民黨主席江啟臣表示，立法委員的言行應符合人民的期待，自己也將約談該名發言藍委進行懇談。（洪嘉徽／多維新聞）

針對解放軍軍機近來多次繞台行為，吳斯懷在書面質詢中表示，根據國際法，在未侵入領空且遵守無害通過的狀況下，共機經過或繞過台灣周邊空域，法理上不能算是對台灣有顯著的挑釁意味。

此言論引起台灣輿論龐大的討論，台灣國防部3月21日透過新聞稿駁斥吳斯懷的發言，並強調中共迄今仍未放棄武力犯台，且刻意單方面破壞台海現狀，嚴重衝擊區域安全與和平穩定。

國民黨方面則在3月21日發布新聞稿表示，吳斯懷個人意見不代表國民黨及國民立院黨團立場，國民黨一貫立場就是反對任何破壞台海安定的行爲，尤其現在正值防疫期間，共軍的作為徒增台灣社會反感與兩岸對立，並且增加軍事誤判風險，共軍應該收斂。

江啟臣3月23日出席國民黨智庫舉辦的防疫研討會時，接受媒體聯訪，談及吳斯懷的發言表示意見。江啟臣指出，任何迫害台海安定的行為，我們不僅不樂見，而且也持反對的態度，加上現在正值防疫的當下，任何這類舉動（共機繞台），在現階段，都不是人民所樂見的，只會徒增兩岸對立及人民的反感。江啟臣說，我們的立場是相當清楚的，也呼籲共軍應該要有所克制，兩岸需要對話，不是對立、激化。

國民黨主席江啟臣3月23日出席智庫研討會，並接受媒體訪問。（洪嘉徽／多維新聞）

外界也關切，由於吳斯懷是不分區立法委員，對於不分區立法委員的表現若不符黨的期待，是否會有考核機制？江啟臣表示，這個議題也受到黨內不少先進、中常委關心，在吳斯懷個人方面，未來他會與國民黨立法院黨團幹部約談吳斯懷，大家懇談了解一下，至於制度面，將來不分區立委提名作業，以及立法院的表現評鑑，也應該要有一體化的制度設計，這方面會納入未來的黨務改革進行討論。

不過約談吳斯懷時，是否是要求他減少爭議發言？江啟臣則未給予正面回覆，僅表示，大家坐下來談一下，黨內彼此溝通是必要的。江啟臣坦言，基層最關心的，就是黨的形象，所以他希望所有黨內所有從政同志，包括立委們都必須謹言慎行，最重要的是，言行必須要符合民意的期待，既然國民黨要接地氣和人民站在一起，所有的發言都就要站在人民這一邊。江啟臣強調，只要黨內民意代表好好表現、反映民意，跟民意站在一起，他相信國民黨的民調會上升。

另一方面，吳斯懷在3月23日於立法院接受媒體訪問，也對自己的言論進行進一步說明。吳斯懷表示，如果共機繞台是持續性的，那當然算挑釁。