美國派軍機飛到南海　偵察機一度飛近香港

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美軍繼早前派出兩支艦隊到南海演練後，專門追蹤飛機動向的Twitter帳戶「Aircraft Spots」3月18日指，美國有多架軍機飛到南海，有偵察機一度飛近香港。

「Aircraft Spots」發布路線圖，顯示美國海軍一架EP-3E偵察機飛到南海，且一度飛近香港。

網站又指，美國空軍當天也有兩架軍機離開關島的基地，飛向南海，並有派出空中加油機提供支援。

美軍太平洋艦隊之前在3月15日派出「羅斯福號」航母戰鬥群與「美利堅號」遠征打擊群，到南海展開為期4日的遠征打擊行動演練，並指今次行動提高艦隊在印太地區應對威脅、威懾敵人的能力，此舉被指是向中國展示軍事力量。

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