【新冠肺炎】台副總統陳建仁：全球疫情緩和至少需要兩個月

台灣副總統陳建仁3月23日晚間於Facebook以「新冠肺炎發生率、致死率與病毒檢驗陽性率的相關分析」為題發表了他對於疫情的評估，並說明台灣為何無需採行普遍檢驗的防疫策略。擁有公共衛生專業背景的陳建仁表示，全球新冠肺炎的疫情仍處在上升的階段，至少還要兩個月的時間才會緩和。他指出台灣因為新冠肺炎發生率低，且只有零星未知感染源病例，因此沒有普遍檢驗的必要，只需加強對密切接觸者及高風險族群的檢驗。

陳建仁表示，新冠肺炎全球大流行，帶給全人類相當大的恐慌與憂慮，很多人都盼望能夠早日脱離瘟疫的死蔭幽谷，恢復正常、平安、喜樂的生活。他認為目前各國疫情仍處在上升的階段，新冠肺炎肆虐的緩和，至少還需要兩個月的時間。

台副總統陳建仁指出，各國病毒檢驗的對象並不相同，他認為台灣因新冠肺炎發生率低，且只有零星未知感染源病例，故不必普檢。（多維記者洪嘉徽攝）

台灣受檢陽性率、發生率低

陳建仁表示，他在3月19日分析了病毒檢驗數超過15,000人的國家的受檢陽性率。陽性率越低，代表受檢者涵蓋越多未感染者。

他說，台灣的每千受檢者陽性率排名最低的第三名（5.0），僅次於阿拉伯聯合酋長國（0.8）和俄羅斯（1.2）。而台灣每十萬人口的新冠肺炎發生率是0.45，排名最低的第二名，僅次於俄羅斯的0.14。

陳建仁進一步指出，病毒檢驗陽性率越高，新冠肺炎發生率也越高，相關係數高達0.71，呈現很顯著的相關性（P=0.007）。

他說，值得注意的是法國、比利時與韓國的發生率，都在每十萬人口16上下，但是每千受檢者陽性率卻有很大的差異，以韓國27.9最低、比利時80.9居中、法國167.4最高。這顯示韓國和比利時可能檢驗了較多未感染者；而法國可能檢驗了較少未感染者。

台北街頭可見許多民眾戴著口罩出門。（中央社）

發生率與致死率無顯著相關

此外，陳建仁也就新冠肺炎發生率與致死率的相關性分析，認為兩者之間並沒有顯著相關。

他說，雖然意大利的發生率和致死率都是第一名；但是英國的發生率低而致死率高，可能受檢陽性者以重症感染者居多；而挪威的發生率高而致死率低，可能受檢陽性者較多是無症狀和輕症感染者。法國、比利時與韓國的發生率相近，但是每百名病例致死率卻是韓國（1.1%）與比利時（1.2%）低於法國（3.4%），顯示法國檢驗陽性者的重症佔比，高於韓國與比利時。

發生多數未知感染源病例才需普檢

最後陳建仁指出，在每十萬人新冠肺炎發生率接近1的台灣，只有零星無法追溯感染源的確診病例，不做普檢，而是加強密切接觸者及高風險族群的病毒檢驗是合宜的、有效的、而且符合成本效益。

他說在發生率偏高，絕大多數病例無法追溯感染源的國家，才有必要採取普檢，但是採行普檢的國家，他強調必需很慎重地告知檢驗陰性者：「即使今天檢驗結果是陰性，明天仍有可能轉陽，必需作好自主健康管理！」