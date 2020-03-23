【新冠肺炎】台出現未滿5歲兒童確診　官方闢謠封城假消息

台灣流行疫情指揮中心今天（23日）下午2點宣布，台灣新增26例新冠肺炎確診病例，其中有1例本土案例，其餘25例皆為境外移入。台灣累計195人確診，分別為158例境外移入及37例本土病例，其中2人死亡，29人解除隔離。

指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中指出，新增之境外移入個案，有1人為未滿5歲兒童，個案是隨家人赴荷蘭工作感染，也是台灣目前最年幼的確診者。

受疫情影響，23日上午台北桃園國際機場入境大廳旅客寥寥可數。（中央社）

陳時中指出，這兩周境外移入個案會持續增加，但只要守住機場檢疫和居家檢疫兩大防線，就不必擔心本土的社區傳播。他呼籲入境者，若因發燒有預先服用藥物者，要誠實通報，勿隱瞞病情。

此外，針對網絡流傳「台灣因疫情要強制休假兩星期」的消息，陳時中澄清這是假訊息，強調台灣目前沒有要實施「封城」、停止上班上課等措施。

台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中預估，境外移入個案會隨着返台人數的下降而趨緩。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

台中研院5人感染 境外移入出現最年幼確診者

陳時中表示，3月23日新增之26例確診個案，有12例是機場採檢驗出、11例為居家檢疫、3例自行就醫（1例本土案例、2例境外移入）。他指出，3月15日迄今，台灣境外移入的案件大量增加，未來這兩周，大致會是呈現這樣的增加曲線，但比較好的情況是新增之本土案例相對少。

陳時中指出，新增之本土案例為30多歲女性，為台灣中央研究院一名群聚感染者之女朋友。該個案也是該研究機構群聚第5名確診個案。

陳時中表示，新增之25例境外移入個案，多為出國旅遊或工作者，並有5起群聚感染，包括赴西班牙旅遊之夫妻、赴荷蘭工作之職場同事及其家人、赴法國工作、就學之夫妻、赴美工作者、赴美旅遊之友人。

陳時中說，有1例比較特殊的境外移入確診者，為年齡未滿5歲的小孩，也是台灣最年幼的確診病例，其為赴荷蘭工作感染者之家人。台疾管署署長周志浩表示，目前該名小孩已經沒有症狀。

台疫情指揮中心副指揮官、台內政部次長陳宗彥指出，為防止居家檢疫者四處遊走，台警方已實施夜間臨檢，3月21日晚間也在夜店查獲一名居家檢疫者，並開立新台幣100萬元的罰單，將個案送至集中檢疫所。他指出，目前警方的臨檢系統已可透過身份證和護照，查詢到人們的旅遊史，顯示是否為居家檢疫者。

台灣有大學師生耗時三天，特別製作蛋糕要感謝台防疫團隊的付出。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

網傳台灣將強制休假、封城是假訊息

陳時中表示，近日網絡有多起不實的疫情消息，他強調物資一定夠，「人們不會說疫情變嚴峻，就變得比較會吃」。此外，有網絡消息說台灣因疫情要強制性休假兩星期，陳時中強調這是假訊息，並表示台灣不會「封城」。

陳宗彥表示，從IP（網際協議地址）來看，不諱言最近有很多中國大陸網軍在散佈假訊息，他強調影響到疫情的假訊息，警方都已重大案件處理。

有台灣媒體詢問到，台灣在什麼情況下會如同新西蘭等國，關閉營業場所和學校，並採取「封城」措施？陳時中指出，若有相關措施會以預先公告為原則，希望讓人們有準備的時間，但突發情況不在此限。不過，他強調台灣離這樣的情況還很遠。