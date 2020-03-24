【新冠肺炎】台流行疫情指揮中心：早告知WHO武漢有疫情

稍早前，美國國務院發言人指控北京隱匿疫情，並稱台灣曾於2019年12月31日向世界衛生組織（WHO）示警，指新冠肺炎有人傳人的可能性。對此，台流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中24日指出，台灣確實曾向WHO請教疫情，但WHO只答復「已收到」。

台流行疫情指揮中心指出，3月24日新增之20例境外移入病例，為7男13女，年齡介於5至60多歲，入境日介於3月13日至22日，發病日介於3月9日至23日。

台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中指出，台灣累積的確診病例中，其中有11人是無症狀者。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

個案發病前分別有英國、愛爾蘭、意大利、土耳其、印度尼西亞、西班牙、法國、美國、泰國、德國、保加利亞、比利時等國之活動史。

陳時中指出，20例境外移入個案，有8例是在機場攔檢、9例居家檢疫、1例居家隔離、2例是自行就醫後確診，疫情相對在掌控之中。他說，比較特殊的個案是一名5歲小女孩，曾隨母親赴土耳其旅行，返台後在機場被攔截確診。

對於湖北省將自3月25日零時起，針對武漢市以外地區解封，恢復對外交通；武漢市也預計在4月8日起恢復對外交通。對此，台灣是否會對自武漢解封地區返台者有特別的入境管制？

陳時中指出，假如武漢真的解封，自武漢地區返台之台人會特別留意，但入境待遇和其他地區入境者一樣，都是居家檢疫14天。他說，滯留武漢的台人，過去並非他們有錯才處份他們，而是因為武漢封城，所以才會對他們的身份加以註記。

台流行疫情指揮中心疫情監測組組長、台疾管署署長周志浩指出，2019年年底透過網絡和各方情蒐得知武漢有呼吸道疫情，曾於2019年12月31日向陸方和WHO請教疫情。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

而有多少滯鄂台人將返台，陳時中表示，還要觀察，無法全部掌握，但認為人數不會太多，台灣的檢疫能量足以負荷。至於武漢解封后是否還會有第三批武漢包機，以及對滯鄂台人是否有其他防疫措施，陳時中表示，還要跟台陸委會、台海基會磋商討論。

台官方證實：早有請教WHO武漢疫情

此外，美中發言人近日在Twitter上隔空交火，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）指控北京隱瞞疫情，並稱早在2019年12月31日，台灣就首次試圖警告世界衛生組織（WHO）疫情可能人傳人，但陸方2020年1月20日前都沒有承認病毒會人傳人。

對此，台疾管署署長周志浩證實，因為經網絡和各地情蒐得知湖北武漢有呼吸道疫情出現，故在2019年12月31日確實有借電子信函向陸方及WHO請教疫情，並詢問是否有人傳人的可能性，但WHO並沒有針對問題有實質回覆。

陳時中補充說，台駐外單位也有向WHO聯絡，但WHO只表示「有收到」而已。他指出，因為當時台灣對疫情的情蒐有信心，所以在2019年年底就開始做防疫部署（實行武漢直航班機之登機檢疫），隨後在2020年1月初開設應變中心，11日也派台專家赴陸考察，當時因為陸方拒絕，所以台專家沒能看見病例、並進入華南海鮮市場。