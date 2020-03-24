【新冠肺炎】蘇貞昌：現階段台灣不需要緊急命令

隨着全球新冠肺炎疫情持續惡化，台灣是否將發佈緊急命令也成為關注焦點，國民黨立委鄭麗文於3月24日質詢時指出，基於台灣防疫要「超前部署」，再加上當前民進黨政府推出的種種防疫措施恐有違憲之虞，強力建議蔡英文應儘速發佈緊急命令。對此，台灣行政院長蘇貞昌表示，現階段台灣不需要緊急命令，但不排除未來頒佈的可能性。

鄭麗文說，隨着全球疫情大爆發，目前已經有80多國發布邊境管制；另外也有41國發布緊急命令，美國更有8州強力執行「封州」措施，然而蔡英文3月19日的談話卻表示台灣目前還不需要以發佈緊急命令因應疫情，因此，她想知道民進黨政府將在什麼狀況下，才會發佈緊急命令。

國民黨立委鄭麗文接受媒體聯訪。（譚英瑛／多維新聞）

台行政院長蘇貞昌表示，雖然緊急命令的頒佈是屬於總統權限，但他認為一旦現行規定無法應付國際經濟情勢，或是疫情突然失控至某種程度，台總統府可能就將頒佈緊急命令，不過他希望這種事情千萬不要發生，更重申當前政府的政策工具足以因應目前疫情。

蘇貞昌指出，緊急命令頒佈後，通常是行政權先有動作，立法院再來追認，當前台灣防疫卻是反過來，是由立法院先通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》（肺炎特別條例）及其預算，而行政機關再一步步進行相關措施，這次台灣防疫受到國際肯定，就是因為全台一步步「超前部署」，因此現階段台灣不需要緊急命令，但不排除未來頒佈的可能性。

然而，鄭麗文指出，即便政府為了防疫推出相關禁令，像從禁止醫護人員出境到禁止公務人員出境等政策，但從社會輿論來看，有人認為政府這樣要不是違憲，不然就有法律爭議，而政府也因禁令的法源依據不足，僅以規勸的方式讓民眾暫時不出境，不過這類做法都浪費過多社會成本，假使政府正式頒佈緊急命令，政府就可直接禁止人民出境。

蘇貞昌則認為，《肺炎特別條例》第7條目前足以讓政府因防疫做出各式必要的「應變處置或措施」。

依台現行規定，台總統為避免台灣與人民遭遇緊急危難或應付財經上重大變故，可經行政院會議的決議發佈緊急命令，但需在發佈命令後十日內將命令提交至立法院追認，一旦立法院不同意該緊急命令，該命令就立即失效。