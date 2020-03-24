【新冠肺炎】台總統府發言人嗆譚德塞「武漢腦炎」

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於當地時間2020年3月23日舉行記者會時對目前2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情提出全球大流行正在增快的警訓。截至目前共有189國報告確診病例，累計達33萬例。台灣社會近期同樣充斥着對於新冠肺炎疫情擴張的緊張情緒，同時這種情緒也在一定程度上轉化為對WHO總幹事譚德塞的不滿情緒。台總統府發言人黃重諺在3月22日透過Facebook批評WHO和譚德塞，並在文章標註，「#這是武漢腦炎嗎」。

蔡英文在3月19日針對防疫工作發表談話中間接批評譚德塞，「這次因為WHO領導全球防疫角色不能充分發揮，造成國際疫情的蔓延」。而副總統陳建仁則以公衛專家的身份表示，「有關世界衛生組織在號召全世界來進行防疫工作上，國外學者有談到如果能提早兩、三個禮拜，疫情會相當不一樣，這點就傳染病的傳染動力學來看，確實只要三個禮拜的時間，就會大量增加很多病例數，因此，他贊同這些學者的說法」。

台總統府發言人黃重諺則在3月22日透過Facebook批評，「就在全世界越來越多聲音指出，如果WHO早兩個禮拜讓大家繃緊神經，早點承認人傳人，早點發布公衛緊急事件，早點做大流行的確認，人類社會不知道可以減少多少的人命死傷，經濟活動也可以不必受到這麼大的衝擊」。

面對譚德塞防疫慢半拍，黃重諺也「嘲諷」譚德塞，「快把這傢伙帶下去量個體温吧」，他還在文章標註，「#這是武漢腦炎嗎」、「#今天還有報道說武漢數據不可能造假呢」。

台總統府發言人黃重諺。（網絡圖片）

而台灣民眾對於譚德塞其實早已「積怨已深」，在疫情爆發之前，主要仍然是源於對台灣無法加入國際組織的不滿，而背後的主要原因當然離不開大陸方面主導的「封殺」。台北市長柯文哲曾於1月31日表示，「中國大陸就是不信邪，台灣不可以被排除在世界防疫體系之外，中國大陸方面還是要思考，你每一樣都封殺我，那我當然跟你拚了」。而柯文哲的想法或許能在一定程度上彰顯許多台灣人的心聲。

除此之外，由於台灣「親美抗中」的社會氛圍，許多民眾對於WHO和中國大陸的密切互動，以及WHO稱讚大陸的防疫工作的說法都感到不解和失望，因此在網路或媒體中都有嘲諷「WHO變CHO」的說法。台灣立法院長游錫堃在2月12日接受媒體訪問時表示，「現在新型冠狀肺炎防疫是國際非常關心的事情，希望WHO不要變成CHO，處處聽中國意見，這次也是因為WHO秘書長譚德賽聽中國的意見，導致疫情難以收拾」。

蔡英文此前表示，台灣除了要保護自己，更不能獨善其身，只有世界共同防疫成功，台灣才能夠渡過這個難關。（中央社）

而在疫情爆發後，從確診病例的增速不斷增加，台灣社會認為由於世衛的失能導致疫情在全球擴散，連帶衝擊台灣，等於是「新仇加舊恨」，甚至可以說譚德塞已經成為台灣「最不受歡迎人物」之一。

不過，蔡英文在3月19日的防疫談話中強調，「台灣除了要保護自己，更不能獨善其身，只有世界共同防疫成功，台灣才能夠渡過這個難關」，而世界的共同防疫成功顯然無法缺少WHO和總幹事譚德塞的努力。台灣社會盡管對譚德塞諸多不滿，但仍然只是一種情緒宣泄，對於防疫工作沒有積極貢獻。