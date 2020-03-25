台空軍持續軍演　F-16V戰機首度實戰演練

3月24日清晨，台灣空軍啟動「戰備月」，執行代號「聯翔操演」防空作戰演習，以實戰規格動員花蓮第5戰術戰鬥機混合聯隊的8架F-16A/B戰機，進行深夜拂曉出擊攔截課目。今日（3月25日），操演持續進行，並且首度出動已經歸建第5聯隊的F-16V Blk20型戰機，參與實戰操演，這是台灣空軍開始陸續接收F-16V 構改型戰機以來，首度曝光於實戰操演行列。

根據台灣媒體報道，參與操演的F-16V戰機，在假想花蓮基地遭受敵軍飛彈攻擊、主要跑道受損的情況中，以戰備應急跑道來起降F-16V戰機，而F-16V與尚未構改的F-16A/B型戰機外觀最大的不同，在於F-16V戰機全機體實施匿蹤漆塗裝，機鼻搭載AESA雷達部份，不再像傳統圖裝一樣，漆上深色漆，而是和機體迷彩一致的淺灰色空優迷彩。

3月25日清晨的「聯翔操演」持續，台軍花蓮第5戰術戰鬥機混合聯隊，首度出動已經成軍的構改型F-16V Blk20戰機參與實兵不實彈操演，演練緊急起飛攔截等科目，同時訓練台空軍全天候作戰能力，以抵擋解放軍近期全天候近接台灣空域挑釁的壓力。（陳宗逸／多維新聞）

此外，花蓮基地的對空防禦演習，也持續進行，動用天兵近衛防空系統，擁有瑞士制35快炮搭配陸射型麻雀飛彈，實施實兵不實彈演練。根據台灣國防部描述，今日清晨8機緊急起飛課目，是在國防部長嚴德發的一聲令下，緊急起飛昇空攔截。

而台灣國防部於3月25日，也同步在立法院公布，將在今年特定時間，實施愛國者3型（PAC-3）飛彈的反飛彈攔截實彈演練，模擬解放軍彈道飛彈、遠程火箭的攔截課目。根據數據顯示，台軍將使用由天弓2型飛彈所改良的靶彈，模擬解放軍飛彈彈道，然後用愛國者3型飛彈，在高空給予「硬殺」。

台軍官員在回答立委問題時表示，愛國者3型飛彈，對於解放軍彈道飛彈、遠程火箭的攔截成功率，約在75%至88%之間，這樣的攔截率算是相當高，僅射擊1枚飛彈，攔截率就達75%，同時射擊2枚飛彈，則會高達88%。台軍也表示，台軍從2016年開始，每2年實施一次愛國者3型飛彈的實彈射擊操演，2016、2018年已經實施2次，2020年則是第3次。這是台軍方首度公開愛國者3型飛彈在台灣的使用狀況。

台軍官員在3月25日首度對外公開表示，將在今年執行愛國者3型（PAC-3）反飛彈系統的實彈射擊，並且公布愛國者3型飛彈攔截彈道飛彈的成功率，達到75%至88％之間。（陳宗逸／多維新聞）

至於，以往為了怕愛國者3型飛彈的射擊參數，容易被解放軍電子訊號情報機鑑所擄獲，故台灣的愛國者3型飛彈，一開始的射擊作業，都租用美國新墨西哥州的白沙飛彈靶場（White Sands Missile Range）進行實彈射擊，不會在台灣本島實施。而2016年之後的實彈射擊，是否是在美國白沙？抑或是已經調整至台灣本島射擊？台軍方則不願意證實與透露相關情資，認為事屬國防機密，不能輕易公開，以免遭敵情掌握。

台軍從3月24日開始實施戰備月，這是以往不曾出現的臨時演習。以往所謂的「戰備月」是從月初到月底，一整個月的時間實施密集的軍事實彈演練。而此「戰備月」的作法，已經在1990年代初期停止施行。而近期因為台海局勢緊張，台軍開始重啟「戰備月」演練，而且時間不定，採取抽樣測試壓力的作法，讓全台軍部隊繃緊神經、有臨戰體驗。從2018年底開始，此種方式的演練，也有助於台軍更加體驗戰場變化的無常與臨戰守備的真實情境，而此次的「戰備月」，恰好與美軍航母戰鬥羣於3月23、24日，兩度於台灣東部、東北部外海的菲律賓海海域進行艦對空飛彈實彈試射連結，也給外界許多想象空間。