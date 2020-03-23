台軍方智庫：英國容許華為參與5G建設將對北約有骨牌效應

英國政府在脱歐前夕，於1月28日由唐寧街首相官邸，宣布「容許華為有限度參與英國的5G網絡建設」，並且規定華為在英國市佔與設備比例上限為35%，引起全球震撼。繼而在3月4日，英國政府宣布《容許華為參與5G的安全意涵》（Security Implications of Including Huawei in 5G）政策說帖。更引起英國盟友美國的高度不滿。

台灣國防部所屬智庫國防安全研究院（簡稱：國安院）於近期發表此趨勢的安全分析，國安院認為，此事與英國首相約翰遜（Boris Johnson）的「脱歐」政策有關，「英國政府的主張是，英國必須最大化其供應鏈來源；一方面，它認為這將鼓勵更多投資者參與英國市場，另一方面英國也得以保持自主性」，「約翰遜政府已多次提及，允許華為參與英國5G建設與否，不僅要考慮技術問題，也要考慮中英兩國緊密的經濟關係。由此可見，數據安全（Data Security）以外的政經因素，在決策面扮演了重要角色」。「英國的立場，對於尚未決定是否採用華為設備的歐洲國家產生之影響，將會相當龐大。」

台軍智庫發表報告，認為華為5G基建進入英國，已經是不可逆的事實，擔憂未來英國效應對歐陸各國的影響，尤其是在肺炎疫情擴大的現在，更加無法預估。（多維新聞）

在英國政府的《容許華為參與5G的安全意涵》說帖中，英國政府解釋了英國了解美國以及同為「五眼聯盟」（Five Eyes）之澳洲的立場，但是一旦排除華為，英國將可能高度依賴愛立信（Ericsson）以及諾基亞（Nokia）等廠商，這是英國不願意面對的情況。而英國軍情五處（MI5）局長以及美方在2020年的「慕尼黑安全會議」上的相關談話，也表示英美兩國關係不至於因此生變。唐寧街首相官邸的作法，不僅服膺其追求相對自主性的邏輯，也為華為參與英國5G的結果再次定調，木已成舟。

其中弔詭的是，英國政府從不諱言使用華為設備可能存在風險。英國在2010年於國家政府通信總部（Government Communications Headquarters, GCHQ）下屬的網絡安全中心（National Cyber Security Centre, NCSC）中，新設立了「華為網絡安全評估中心」（Huawei Cyber Security Evaluation Centre, HCSEC），該中心自2015黏起，每年均發佈報告，指出華為在軟硬件方面皆存在重大缺失。此外，華為與中國政府之間的關係，以及中國政府《情報法》對國籍企業的箝制也引人憂慮，儘管英國政府釋出多數質疑的分析，但是在認知中，這些缺失並不構成華為參與英國5G網絡建設的重大威脅。

英國政府對於未來5G時代的資安看法，與美、澳等盟國的基本意見，存在着巨大差異。（Twitter@John Bolton）

國安院報告中指出，英國政府主張其國家安全，會因為「國情」（national context）的不同而有所差異，所以必須要有承擔安全風險的必然心裏準備。「英國府強調，對於安全，並沒有一體適用的標準，也不應該只用單一要素考慮決策。一刀切的做法，簡化了對相關議題複雜性的認識，在安全風險的評估上，英國政府也認為不可能100％完全杜絕資安威脅，只是程度上的差別。」

國安院分析，這對於英國政府所認知的5G基礎建設的利基論述，在於其區別了核心網絡與非核心網絡。所謂核心/非核心區別在於「功能」（functions），英國對此的定義，和美、澳等國有極大差異。美澳的思考認為，「在5G物聯網（IoT）環境下，並不存在核心/非核心差異，只要有聯網，就有資安泄漏風險。但是英國並不這麼認為。」英國政府認為，華為獲准參與英國5G基礎建設的方面，僅能提供如天線等邊際設備，這種設備並不會被採用於重要關鍵基礎設施上。

台灣國安院對於英國的認知與態度進行分析，認為英國政府在短期內，並不會改變其對華為參與5G基建的態度。但是長期來看，「英國仍將會減少華為在國內5G建設的比重。但是，這個減少的頻率，目前的政府並無意願也沒有能力給出承諾。」尤其，突如其來的新冠病毒肺炎爆發，對於英國政府而言，面臨更加窘迫的局勢，需要中國政府互助的地方將會戲劇性變化，未來中國政府是否會藉此而要求華為在歐洲各國重新佔點，是值得觀察的重點。

台灣方面擔心的是，英國的立場將會影響到歐洲各國的認知，很可能許多尚未決定是否採購華為5G基建設施的歐洲國家，尤其是北大西洋公約組織國，將因為英國的效應而開始骨牌效應，整體與美國的單邊認知脱勾，將華為的政治因素降至最低。而由於新冠病毒肺炎的病情迅速在歐陸擴大，在「後肺炎」時代，歐陸的政治決策是否會隨着疫情而有巨幅變化，台灣方面對此中的安全顧慮，相當的關切且重視，這也將影響台灣在資安方面的重大決策。