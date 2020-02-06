【武漢肺炎】台商包機爆爭議　民進黨立委籲陸「勿視台商為肉票」

武漢肺炎全球疫情持續延燒，為讓更多的台灣人可以購得口罩，故台灣中央流行疫情指揮中心於2月3日宣布「口罩販售實名制」將於當地時間2月6日正式上路。 此外，民進黨立委林楚茵於2月6日邀集同黨立委吳思瑤、洪申翰、賴品妤、範雲等人在台北車站發送「我罩你，你先領」貼紙，呼籲健康者無需長時間配戴口罩，並盼民眾將口罩額度留給前線防疫的醫護人員。

由於武漢肺炎全球疫情持續升温，也使急欲獲得口罩防疫的台灣社會陷入所謂的「口罩之亂」，即便民進黨政府已祭出全數徵用台灣內部醫用與外科手術口罩，但民眾仍紛紛大喊買不到口罩。為此，執政黨先是連番請專家提醒民眾一般學生、健康民眾無需無時無刻配戴口罩，大力宣傳勤洗手的防疫效能高於戴口罩，而這次又由甫上任的立委們出馬，就是希望能將有限的口罩留給急需者使用。

除了立委吳思瑤（右二）是現任立委連任之外，其餘如洪申翰、賴品妤、林楚茵、範雲均是第十屆的新科立委。（譚英瑛攝）

針對國民黨立法院黨團於2月4日的記者會上表示，「一條內褲可以穿3天嗎？還是2天穿內褲，其他5天都不穿？」，以「內褲」調侃民進黨的「口罩販售實名制」，身為活動發起者的林楚茵則認為，政治人物應以身作則，不要如某些國民黨政治人物一般做出錯誤的示範，「口罩真的就不是內褲，不用天天而且隨時帶在身上，需要的時候再拿出來用就可以了 」，她更批評馬英九、柯文哲、韓國瑜等人，應拿下口罩，不要帶着口罩又四處遊走接受採訪，並將口罩留給更需要者。

民進黨立委吳思瑤（中）認為，希望台灣社會以禮讓口罩來具體回應防疫的實際需求。（譚英瑛攝）

新科立委賴品妤則指出，他與一些立委近日不斷接獲民眾反應，有許多第一線醫護與需頻繁出入醫院的病人及其家屬缺乏口罩可用，而她認為基於當前台灣仍有效抑制新型冠狀病毒疫情還算不錯，健康的台灣人不一定時時刻刻需要配戴口罩，並希望省下來的口罩額度能留給與疫情對抗的第一線醫護人員使用。

曾任立委林昶佐法案助理的賴品妤，這次與其師傅林昶佐雙雙殺出重圍進入立法院。（譚英瑛攝）

雖然目前台灣仍極力對抗武漢肺炎疫情的叩關，但近日首批武漢台商返台包機爆發爭議，某種程度也讓兩岸的台商包機談判陷入僵局，第二次台商返台包機何時成行仍在未定之天。對此，吳思瑤在聯訪時指出，由於首次台商返台包機出現疏漏，再加上有心者竟拿有限的返台包機機位與資源進行政治考量，使得台灣以更嚴格的方式來檢驗返台包機名單與防疫，她也將非常支持陸委會與行政院更嚴格執行後續的台商返台包機作業。

林楚茵曾為三立電視台政論節目主持人。（林楚茵國會辦公室提供）

賴品妤則直言，疾病防疫之時，就是檢驗枱面上每個政治人物態度與人格之時；這次武漢台商返台包機爭議之所以讓眾多台灣人感到非常憤怒，主因還是首次返台包機，竟未讓最需返台的「老弱婦孺」回來，而她呼籲一直將「人道與人權」掛在口邊的中共與徐正文，其作為應達到自己常喊的「人道與人權」，更不要將台灣人、台商視為他們的「肉票」。