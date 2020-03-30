前國民黨副秘張雅屏稱韓國瑜恐廢　遭韓粉圍剿：先廢了他

國民黨前副秘書長、前組織發展委員會主委張雅屏日前接受《多維新聞》專訪時，坦言罷韓情勢悲觀，罷韓投票若通過，「韓國瑜恐怕也廢了」。張雅屏的言論引發韓國瑜支持者的不滿，遭到圍剿。

前國民黨副秘書長、前組織發展委員會主委張雅屏。 （洪嘉徽／多維新聞）

張雅屏指出，國民黨現在對於反罷韓這件事情，並沒有一個主基調，唯一的共識就是不要刺激對方，但對手在打仗，國民黨卻在避戰，除非城牆夠厚，條件夠好，否則根本撐不住，並以一個「慘」字形容。

張雅屏的直言引發韓國瑜支持者的不滿。據台媒《中時電子報》的報道，張雅屏所言引起韓國瑜支持者的憤怒，支持韓國瑜的Facebook粉絲專頁更發文表示，「國民黨前副秘張雅屏說韓廢了，各位咱先廢了他，韓必再起，我們誓為韓之靠山和後盾！」

貼文底下更有韓粉激動的留言，「張雅屏是何方妖魔鬼怪，什麼東西啊！到現在還搞不清楚狀況，國民黨如果沒有韓國瑜，早就滅亡了！」

面對韓粉的群情激憤，張雅屏則在他的Facebook粉專回應，「個人曾透過各方管道向韓市長建言，與（輿）論上低調是對的，因為做什麼都難佔便宜，但要啟動對戰模式。更坦白說，若真的為韓市長憂心的韓粉，是繼續這樣動輒砍抓自己人祭旗，這樣的韓粉支持者本身就是造成罷免的原因之一。」