【郝柏村逝世】郝龍斌：郝柏村逝世不帶遺憾　心願台灣永保和平

今日（30日）下午，台灣前行政院長、參謀總長郝柏村，因中風引發器官衰竭，於內湖三軍總醫院逝世，享壽101歲。

郝柏村長子郝龍斌今日接受訪問時表示，郝柏村自認一生活得精采，沒有留下任何遺憾，不過郝柏村臨終前仍心念着台海的局勢。他指出，郝柏村一生整軍備戰，最憂心台海有戰事發生，郝柏村希望台灣可以永遠維持和平與安全。這是郝柏村終生的職志，也是臨走前的心願。

對於父親郝柏村逝世，郝龍斌出面受訪時幾度哽咽，他強調，父親一生整軍備戰，最憂心台海有戰事發生，郝柏村希望台灣可以永遠維持和平與安全。（洪嘉徽／多維新聞）

郝龍斌在下午5時向傳媒發表談話，他受訪時特地摘下口罩，並一度沉默約10秒鐘，最後才深深歎了一口氣，對着鏡頭談起自己的父親，過程中眉頭神情緊皺，也幾度略有哽咽。

郝龍斌說，他的父親郝柏村先生，因為年事已高，且多重器官衰竭而離開。「父親這輩子出生入死、奉獻國家，自己把自己定義為盡責的老兵及盡責的公務員，對於自己這一生，父親曾表達深感活的非常精彩。父親走的時候，特別說了，他沒有任何遺憾。」

疫情過後辦理追思活動

郝龍斌指出，郝柏村過去講過，自己是個軍人，一輩子就在整軍備戰，最怕的就是有戰爭發生，他希望永遠維持台灣的和平與安全，「這是父親終生的職志，也是臨走的願望。他是我心目中真正的英雄，也是我永遠學習的榜樣。」

郝龍斌說，父親臨終前一再交代，他希望自己離開後，各人用自己的方式來懷念他，不希望有任何的吊念。尤其現在疫情在台灣很嚴重，所以家屬們不會發訃聞，也不會有任何的公開儀式，等疫情過後，在適當的時候，會辦理一個追思的活動，來讓所有好朋友來懷念他。

郝柏村生前曾任台灣行政院長、國防部長、參謀總長等職。（資料圖片）

江啟臣：永遠緬懷傳奇一生

對於郝柏村逝世的消息，國民黨主席江啟臣也透過新聞稿表示，自己感到震驚及哀悼，「郝柏村戎馬一生、公忠體國，個性剛毅不屈，於國家認同上不偏不倚，是值得全黨效法的模範，除了對家屬致上最高的慰問外，國民黨也將全力協助治喪事宜。」

江啟臣指出，「郝柏村見證了中華民國百年歷史，一生擔任過無數要職，並親身參與保衛台灣、建設台灣，對國家民族有卓越貢獻，國民黨將永遠緬懷 『郝伯伯』傳奇的一生。」

總統府：深表感念

台灣總統府晚上亦發表聲明表示哀悼，「對於郝柏村一生戮力從戎從公，擔任軍職及公職期間為國付出的辛勞，尤其在823砲戰中守護國土有功，深表感念，也盼家屬節哀保重。」

台灣行政院發言人Kolas Yotaka稍早也表示，院長非常感念郝前院長的貢獻，對其辭世表達不捨，也希望家屬節哀；台灣國防部則是發出新聞稿悼念，標題為「抗戰戡亂八二三－用生命捍衛國家的郝柏村先生」，稱他是軍人典範，冀望精神常存，永為後進師表。