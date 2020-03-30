台灣前行政院長、參謀總長郝柏村逝世　享壽101歲

今日（30日）下午，台灣前行政院長、參謀總長郝柏村，因中風引發器官衰竭，於內湖三軍總醫院逝世，享壽101歲。

台灣前行政院長、參謀總長郝柏村（右）逝世。（資料圖片）

郝柏村去年（2019）因四肢無力，送往內湖三軍總醫院，後證實為中風，台媒引述家屬透露，郝伯村已在今（30）日下午2時47分逝世。

資料顯示，郝柏村生於1919年7月13日，江蘇省鹽城縣郝榮村人，軍階至陸軍一級上將，曾獲頒卿雲勳章、青天白日勳章、雲麾勳章與虎字榮譽旗。

1935年，郝柏村考入黃埔軍校，入讀第12期砲兵科。1938年，因抗日戰爭形勢緊張，改期提前畢業，期間擔任基層砲兵。國共內戰期間任砲十二團二營中校營長，後隨軍隊到達台灣。國民黨遷台後，郝柏村歷任台灣國防部參謀總長辦公室上校隨從參謀、金門第9師少將師長、金門防衛部中將副司令、總統府侍衛長。

1977年，郝柏村升任台灣國防部副參謀總長，次年（1978年）任台灣陸軍總司令，1981年晉任一級上將，並調升台灣國防部參謀總長。據了解，台灣參謀總長原本兩年一任，但郝柏村因種種特殊情況一再延任，最終在職八年，成為台灣歷任在職最久的參謀總長。

郝柏村生前曾任台灣行政院長、國防部長、參謀總長等職。（資料圖片）

被李登輝要求辭任行政院長

1989年，李登輝繼任台灣總統，「明升暗降」郝柏村，使其從軍隊實際最高領導「升遷」為沒有軍事實權的國防部長。1990年，郝柏村出任台灣行政院長，兼任國民黨憲政改革策劃小組副召集人。1993年，李登輝以「建立行政院向立法院負責」為由，要求郝柏村辭職，郝柏村最終迫於壓力下台，轉任總統府資政。同年年底，他當選為國民黨中央副主席。1996年，郝柏村退出國民黨，作為前司法院長林洋港的副手參加總統大選，最終獲得160萬票，在四組參選人中列第三位。2005年2月6日，國民黨主動恢復其黨籍，並聘任為中央評議委員會（中評委）主席團主席。

1996年的台灣總統大選失利後，郝柏村淡出政壇，此後多次前往中國大陸，到訪北京、山西、河南、湖南、重慶、雲南等地。2014年，率領黃炳麟、傅應川、何世同、胡築生等退役將領三次前往中國大陸，以「陸軍一級上將、抗戰老兵」的身份走訪華北、華中、華南等多處抗日戰爭紀念館和遺跡。