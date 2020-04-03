【新冠肺炎】美台商議協助台灣恢復WHA觀察員資格

據台灣媒體中央社報道，美國國務院於當地時間4月3日表示，美台高階官員近日召開虛擬論壇，討論擴大台灣國際參與，包括協助台灣在世界衛生大會中恢復觀察員身分，及促成世衛與台灣透過其他途徑，建立更緊密合作。

報道指出，美國國務院、美國在台協會（AIT）、駐美國台北經濟文化代表處及台灣外交部高階官員，於3月31日共同召開虛擬論壇，討論如何擴大台灣在國際舞台的參與。

美國國家安全會議（NSC）在推特上發佈貼文，感謝蔡英文捐贈1,000萬片口罩給受疫情嚴重影響國家，其中200萬片捐贈予美國。 （截自 Twitter@NSC）

據報道，美方派出國務院國際組織局代理助卿普萊爾（Pam Pryor）、國務院國際組織局副助卿庫克（Nerissa Cook）、國務院亞太首席副助卿科沙普（Atul Keshap）、國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）、及AIT處長酈英傑（Brent Christensen）與會；台灣方面則派出台灣駐美代表高碩泰、台外交部政務次長謝武樵及台外交部國際組織司司長陳龍錦。

台美雙方就疫情防護、如何以觀察員身分重回世界衛生大會（WHA）等重要議題進行討論。美方強調，台灣擁有蓬勃民主且是一股良善力量，世界各國若能對台灣（抗疫）模式、其慷慨貢獻、及所能帶給國際社會的令人欽佩專業知識有更多了解，想必能受益良多。

此外，繼歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲各國相繼推特發文言謝台灣後，美國國家安全會議（NSC）也針對蔡英文於4月1日宣布將捐贈1000萬片口罩給受疫情嚴重影響國家，其中包括捐贈美國200萬片口罩，於推特上發表推文，表示感謝。