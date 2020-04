【新冠肺炎】台灣向海外贈送1千萬個口罩　獲歐盟主席公開感謝

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情在全球多國蔓延。台灣總統蔡英文周三(4月1日)發表「敞廳談話」,宣布台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。 對此,歐洲多國駐台代表隨後紛紛表示感謝,歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)亦在當天晚上首度針對台灣發表聲明,稱「台灣的這項行動,證明團結更強大」。

台灣宣布捐贈千萬片口罩,歐盟執委會主席馮德萊恩首度針對台灣發表聲明。(歐盟官網)

馮德萊恩在個人Twitter上聲明,感謝台灣捐贈560萬個口罩,協助對抗2019冠狀病毒病,非常感謝台灣此時以行動展現團結,全球性病毒需要國際團結合作。她並於文末標記,台灣的這項行動「證明團結更強大」 (Acts like this show that we are #StrongerTogether.)。

馮德萊恩在社群平台上公開感謝台灣。(Twitter@Ursula von der Leyen)

對此,蔡英文今天(2日)於Twitter上轉載該篇帖文,並向馮德萊恩表達感謝,強調台灣會在這段艱難時刻,和歐盟以及世界友人站在一起,並持續在力所能及的地方提供幫助。同日,台灣外交部發布新聞稿,對馮德萊恩的推文「表示肯定與歡迎」,並稱台灣將持續與歐盟合作對抗新型冠狀病毒,協助維護人民的健康,使疫情儘早結束。