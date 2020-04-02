【新冠肺炎】台灣向海外贈送1千萬個口罩　獲歐盟主席公開感謝

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球多國蔓延。台灣總統蔡英文周三（4月1日）發表「敞廳談話」，宣布台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。 對此，歐洲多國駐台代表隨後紛紛表示感謝，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦在當天晚上首度針對台灣發表聲明，稱「台灣的這項行動，證明團結更強大」。

台灣宣布捐贈千萬片口罩，歐盟執委會主席馮德萊恩首度針對台灣發表聲明。（歐盟官網）

馮德萊恩在個人Twitter上聲明，感謝台灣捐贈560萬個口罩，協助對抗2019冠狀病毒病，非常感謝台灣此時以行動展現團結，全球性病毒需要國際團結合作。她並於文末標記，台灣的這項行動「證明團結更強大」 （Acts like this show that we are #StrongerTogether.）。

馮德萊恩在社群平台上公開感謝台灣。（Twitter@Ursula von der Leyen）

對此，蔡英文今天（2日）於Twitter上轉載該篇帖文，並向馮德萊恩表達感謝，強調台灣會在這段艱難時刻，和歐盟以及世界友人站在一起，並持續在力所能及的地方提供幫助。同日，台灣外交部發布新聞稿，對馮德萊恩的推文「表示肯定與歡迎」，並稱台灣將持續與歐盟合作對抗新型冠狀病毒，協助維護人民的健康，使疫情儘早結束。