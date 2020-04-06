【新冠肺炎】 台灣清明連假湧觀光潮　官方憂社區感染

台灣4月2日至5日有4天的清明連假，由於台人南來北往的互動頻繁，許多旅遊景點都湧現人潮密集的景況，為降低假日人潮群聚而衍生的疫情傳播風險，台灣流行疫情指揮中心今天（6日）上午臨時召開記者會宣布，為確保台灣社區防疫安全，台人若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，儘可能在家上班，自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩。

台疫情指揮中心指揮官、台衛福部長坦言，清明連假期間台人的外出人潮超乎預期。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

在清明連假期間，台灣有許多知名觀光景點湧入大量人潮，疫情指揮中心在4月4日更針對包括墾丁等11處觀光景點發布「國家級警報」，提醒民眾與他人保持室內1.5米及室外1米以上的社交距離。

指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中坦言，台人在清明連假的出遊潮超乎預期。他呼籲，台人若在假期間曾至「人潮擁擠的地方」，即日起最好在家上班，而有旅遊史和有症狀者，不要上班和上學；有發燒、腹瀉、嗅味覺異常就醫時要告知旅遊史，也禁止僱主對請假行為有懲戒。

對於時至上班日才頒佈此「建議在家上班」公告是否為時已晚？陳時中認為，只要有必要，什麼時候開始做都不嫌晚。

台灣墾丁地區在清明連假期間湧入大量人潮，當局在墾丁大街兩端路口設關卡為民眾量額溫，並嚴格執行戴口罩要求。（中央社）

然而，由於疫情指揮中心未明確定義，何謂「人潮擁擠的地方」，引發各大台灣媒體關切，此公告恐讓民眾無所適從？陳時中指出，很難給予明確定義，所以採取「大數法則」，要民眾注意感染風險。

陳時中表示，沒有辦法什麼規範，都靠政府說明得很清楚。嚴格來說，只要曾經去「國家警報」示警的觀光景點，就算是人潮擁擠處，但也不限這些地方。他說，只要有比較長時間跟非特定人群密切接觸，最好都在家上班，若沒辦法就要嚴格遵守社交安全距離和戴口罩。

陳時中指出，希望曾赴人潮擁擠處者，禁止非必要外出。他說，任何措施，都是希望台灣不要全面禁足度過難關。但台灣若有社區發生嚴重感染，也不排除採取更嚴格的管制。

在清明连假期间，台湾许多景点和夜市都涌现民众出遊的人潮。（中央社）

日前疫情指揮中心針對特定景點發布旅遊警示後，有不少觀光業者認為此舉影響地方經濟。對此，陳時中表達歉意，他表示這是不得以的措施，否則群聚感染的社會風險和代價更大。

當拼經濟和防疫的出現兩難時，陳時中說，不會因為防疫而讓經濟停擺，但兩者有矛盾時，還是會以防疫優先。