【新冠肺炎】清明假期遊客人山人海　台環保署急令11景點大消毒

台灣的清明節假期從4月2日至5日，不少民眾選擇外出旅遊，境內各景點人潮爆滿，墾丁更在三天內湧入7萬多人次。 為防新型冠狀病毒肺炎爆發，台灣中央疫情指揮中心昨日（4日）針對11個景點發布警報，呼籲避免前往。台灣環保署亦緊急下令要求這11個景點必須大消毒，最慢今天就要啟動消毒作業，墾丁更是重點區域。

台灣清明節假期一連4日，多地景點出現人潮。圖為阿里山景區。（中央社）

台灣中央流行疫情指揮中心昨日（4日）透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送2則「國家級警報」，針對阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等景點，要求保持社交距離；對於墾丁附近景點，則表示人潮擁擠，呼籲暫勿前往。

針對遊客人數眾多，可能引起新型冠狀病毒肺炎爆發，台灣環保署表示，日前已集結各縣市環保局成立消毒大隊，對各個人潮聚集的交通場站、大賣場、學校、民眾洽公場所等公共場所定期排程消毒，昨天11個景點發布國家級警報後，也已經要求各地方環保局額外針對這11處大消毒。

墾丁在三天內湧入7萬多人次。（中央社）

環保署說，除了墾丁人潮最多為消毒第一重點區域以外，也要盤點其他10個景點的各大交通場站、人潮聚集之處，務求徹底消毒，並且著重公共區域的門把、扶手等容易接觸人體表面的設備，避免病毒細菌蔓延形成防疫漏洞。

環保署說，今天已是連假最後一天，各地方環保局今天就要啟動消毒作業，為求消毒工作周延完備，甚至到明天都要持續消毒。