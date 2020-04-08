【新冠肺炎】嘗試用氣炸鍋消毒口罩　台立委自曝：險釀立法院火警

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，台灣流行疫情指揮官陳時中日前教導民眾，使用電鍋乾蒸口罩即可重複使用。 不過國民黨籍立法委員葉毓蘭今天（8日）表示，昨天她嘗試蒸口罩，但因為沒有電鍋，只有氣炸鍋，便決定「氣炸一下」，結果險在立法院青島二館引發火警。

葉毓蘭表示，用氣炸鍋消毒口罩險釀立法院火警。（網上圖片）

陳時中周日（5日）在記者會現場教學使用電鍋乾蒸口罩，呼籲民眾節約使用，但只能重複乾蒸使用5次。行政院政務委員唐鳳日前也拍攝蒸口罩教學影片。

不過，立法院今天（8日）開會時，立委葉毓蘭質詢時表示，昨天她嘗試蒸口罩，「但我沒有電鍋，我有一個氣炸鍋，我去氣炸一下」，結果差點在立法院引發火警。葉毓蘭說完，引起台下其他民進黨立委騷動，她又問內政部長徐國勇是否有用電鍋蒸過口罩，徐國勇則表示沒有蒸過。

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消息爆出後遭網民罵翻，嘲笑她「妳要不要乾脆用鍋爐蒸」、「有沒有考慮主持綜藝節目」、「您在立法院也是一個錯誤」等。葉毓蘭趕緊在Facebook發文解釋，「OK，OK，我承認我對不起我的中學以及高中理化老師，也證明了我真的沒有學好，不然我現在可能在中研院工作而不是立法院了」。

她表示，前兩天唐鳳說6片口罩用了兩個月，自己便想要傚法，但辦公室沒有電鍋，又發現氣炸鍋有恆溫設定，再加上「泰國有新聞教用氣炸鍋烤口罩」，秉持實驗精神，設定溫度100攝氏度，把用了兩天的口罩放進去，設定8分鐘，未料3分鐘不到，「口罩就羽化登仙了，留下難聞的的味道和裊裊煙霧」。

葉育蘭稱，其做法參考了泰國新聞教用氣炸鍋烤口罩。（網上圖片）

氣炸食物卻掉出口罩殘骸

為了重新示範給傳媒看，葉毓蘭下午主動邀記者們到辦公室，要用「當事氣炸鍋」氣炸蝦餅、甜不辣（一種台灣小食）分享給大家，也借來電鍋，要正確示範蒸口罩，還有傳媒主動將滅火器拿到一旁，就怕「憾事再發生」。

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未料葉毓蘭炸甜不辣時，炸到一半又冒煙、發出異味，葉拿出鍋子一搖，竟搖出昨天那片口罩的殘骸；對此她表示，「以為（昨天的口罩）全部化成灰，沒想到還有殘骸，但也不要吃了」。她又將氣炸鍋清洗後重新炸甜不辣請在場傳媒享用，但記者們都拒絕。

另外，值得一提是，台灣流行疫情指揮中心日前指出，實驗證實乾蒸口罩有效可行，不過仍有不少民眾實驗失敗，口罩融化成一團。

對此，有網民分享可能導致口罩作廢的情況，指導大家「正確蒸口罩」：

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（綜合報道）