「台灣是不是國家」？　蘇貞昌立院再嗆藍委陳玉珍

早前國民黨立委陳玉珍曾公開表示「台灣不是一個國家」，遭到台灣行政院長蘇貞昌批評沒資格當立委。這次兩人又於今天（10日）在台灣立法院議場內針鋒相對，蘇貞昌強調，「如果沒有台灣，哪有什麼中華民國」，更質疑陳玉珍是否敢在北京言稱中華民國；陳玉珍則多次強調自己到任何地方都敢公開稱中華民國，更希望能與蘇貞昌到場外辯論。

繼上次的風波之後，兩人又在立法院議場內隔空交火。（國會頻道）

台立法院4月10日繼續進行施政總質詢，並邀請蘇貞昌率領內閣首長備詢。陳玉珍質詢時重提兩人在國家認同上的歧異，指出由於台灣中學生的史地課本沒有將國家體制談清楚，同時也不怎麼談金門地理，以至於當她講出台灣是個島時，受到台灣年輕人輿論的批評。

即便開啟了前次的國家認同議題，但陳玉珍仍表示，談這些僅是希望能消除台灣與她選區金門的「差異性」，並增進兩地「融合性」，希望蘇貞昌可以慎重考慮訂定《離島基本法》賦予金門人猶如原住民族人的特殊地位。

面對陳玉珍包裹國家認同議題為金門人爭取權益，蘇貞昌答稱，「金門同胞也是國人同胞」，他也非常敬佩、感謝當年金門人抵禦中共的事迹，也一直以這樣態度看待金門人，但當地選出的立委卻使用與中國大陸同樣的論述，稱台灣不是國家，此說法將不被台灣主流民意接受。

蘇貞昌提醒陳玉珍，她領的是台灣人的血汗錢。陳玉珍對此回擊，自己領的是中華民國薪水，蘇貞昌也是領取中華民國的薪水，強調自己不是來跟蘇貞昌吵架。

對於蘇貞昌指稱，「如果沒有台灣，哪有什麼中華民國」，陳玉珍反譏，既然台灣不是國家是憲法體制問題，那身為全面執政的民進黨應該開啟修憲，使其制度符合現狀，不然這就是在欺騙人民。

來自金門的區域立委陳玉珍，論述基本上就是捍衛中華民國憲法的法統。（譚英瑛／多維新聞）

然而，蘇貞昌並未附和陳玉珍提起的修憲論，而是反身指出陳玉珍曾拿着中國大陸教育部的錢，到當地讀法學碩士，就此質疑陳玉珍不敢在北京直呼中華民國。對此，陳玉珍則不否認，並幾次強調自己敢公開在北京稱中華民國，另舉自己也曾經拿日本交流協會的錢，赴日就讀法學碩士，自嘲這叫就「舔日」嗎？陳玉珍駁斥蘇貞昌指控之餘，更脱口邀請蘇貞昌一起去北京，公開講中華民國。

對於蘇貞昌在答詢期間，反覆於意識形態爭論，陳玉珍在質詢結束後向媒體直言，「這不應是一位行政院長回應立委的方式」，並指涉隨着總統就職日逼近，蘇貞昌或許要藉由統獨議題保住閣揆位子，不然何必對她提出的金門議題採取跳針回答的手段。

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