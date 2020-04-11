距大陸軍機繞台僅1日　美電子偵察機24小時內兩度現身巴士海峽

根據專門追蹤飛機動向的Twitter賬號「飛機守望（Aircraft Spots）」於4月11日發布信息指，一架美軍的電子偵察機「EP-3E Aries（白羊座）」於同一日的上午由東向西通過台灣南部的巴士海峽（Bashi Channel）一帶，然後往南海方向離開。 這是美軍的電偵機在24小時內兩次經過台灣周遭的海域，上一次是10日的電偵機「RC-135U Combat Sent（戰鬥派遣）」，航路也相當雷同。

美軍電偵機路徑。（Aircraft Spots＠Twitter）

台灣國防部表示，台軍的偵巡戰機有全程掌握台灣周邊空域的動靜。由於10日台灣國防部才發佈新聞稿，表示偵獲中共解放軍的轟-6、空警-500、殲-11等新型機接近台灣海域進行訓練，所以美軍的動向特別引人注意。

台國防部於10日表示，中共軍機是從台灣西南方經過巴士海峽進入西太平洋，然後循原航路返回駐地，據信是執行遠海長航訓練，台國防部強調台空中偵巡戰機有全程掌握應處。

另外，根據中央社報道，美國海軍的勃克級導向飛彈驅逐艦「貝瑞號（USS Barry , DDG 52）」，於10日下午航行經過台灣海峽執行一般航行任務，並於11日凌晨離開台灣周邊海域。貝瑞號配備神盾作戰系統，台國防部則表示狀況正常，並且運用聯合情監偵系統全程掌握台灣周邊海空域相關的動態。