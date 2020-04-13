遼寧艦航母戰鬥群經台灣東部外海南下　台國防部罕見發布訊息

台灣國防部於4月12日深夜，罕見發佈訊息，指出解放軍遼寧艦航母戰鬥羣編隊，11日由東海航經日本宮古水道後，12日由台灣東部外海航經南部海域持續南駛，從事遠海長航訓練。台軍方強調，台軍運用聯合情監偵系統，全程掌握，並完成相關應處作為，以確保國家安全與維護區域和平穩定。

而台灣國防部，也首次披露由日、台情監偵系統辨識出的遼寧艦航母戰鬥群相關艦統信息，包括054A級棗莊號飛彈護衛艦（舷號542）等計6艘戰鬥、支持艦，10日經由日本宮古海道向太平洋方面行駛，受到日本自衛隊方面偵獲。

日本方面在4月10日偵監到遼寧艦航母戰鬥羣，久違地出現在宮古海道，朝向太平洋以南前進。（Facebook @ 防衛省統合幕僚監部 ）

這批艦艇包括遼寧號航空母艦（CV-16）、飛彈護衛艦棗莊號與日照號（舷號598）、南寧號神盾飛彈驅逐艦（舷號117）和貴陽號神盾飛彈驅逐艦（舷號119），以及901型快速戰支持艦呼倫湖號（舷號965）等6艘戰艦，此編隊相當龐大，包括2艘先進的匿蹤飛彈護衛艦和2艘神盾驅逐艦，可稱是解放軍海軍標準的航空母艦戰鬥群，具備強悍的防空與反艦能力。軍方消息來源也不否認，跟着長航訓練的船隻中，不排除還有水下的潛艇數艘，與美國航空母艦戰鬥群的配置一致。

4月9日，有不明船隻以AIS船舶動態系統，顯示出遼寧艦編號，由南向北航行於台灣海峽中線以西，此航迹曾經被台灣媒體披露，引起一陣緊張。台灣國防部罕見出來駁斥此假訊息，且相關情報管道認為，由於美方近期行駛台灣海峽，都會主動開啟AIS系統，使得民間單位都可輕易辨識其艦種艦隻，此為一種「信息威嚇」的手段。而解放軍在受到此種威嚇之後，發展出反制AIS威嚇的手段，就是製造假的AIS訊息，來迷惑船隻辨識系統，並且對於台灣民間輿論造成一定的衝擊。

遼寧號航母戰鬥羣出海前後，美方都密集派遣機艦於台灣外圍海域航行，以進行戰略性威嚇。（Facebook @ U.S.7th Fleet & Facebook @ U.S.Air Force／多維新聞合成）

由於遼寧號航母戰鬥群，在4月10日開始出發，引起日本方面震動，美方也立刻在4月11日派遣勃克級神盾驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）高調行駛台灣海峽，這是繼10日中午，美軍罕見派遣RC-135U電子情搜機反制當天上午解放軍機群於台灣西南部演練的行動之後，最新的中、美之間在台灣外圍海域較量的動作。

由於各界解讀，目前美軍印太司令部戰力，因為2艘航母都發生嚴重的群聚感染，紛紛停泊於日本橫須賀港和關島美軍基地，目前全艦官兵都進行隔離簡易，美軍於西太平洋的航母戰鬥羣等於戰力真空，故解放軍是否「趁隙」示威？目前相關政治語言相當龐雜，並無一定定論。

而美軍在印太地區，也不僅只有2艘航空母艦戰力，其水下的核動力攻擊潛艇與彈道飛彈潛艇，也是印太戰力的主要部份，加上從關島起飛的B-52H、B-1B和B-2轟炸機，都可以取代航母戰鬥羣，達到一定的戰略嚇阻力。而解放軍也斷不可能在此時期進行戰略挑釁，雙方雖然在疫情上面脣槍舌戰，但是實質上，美軍即使派遣7次特種飛機飛臨台灣附近，解放軍也並無太多動作，所謂敵不動、我不動的韜光養晦，目前是台海局勢詭譎卻相對平靜的一種均衡。