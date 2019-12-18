【國產航母入列】海軍發言人：比遼寧艦有更高作戰效能和保障水平

據央視消息，中國第一艘國產航空母艦山東艦17日下午在海南三亞某軍港交付海軍，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席交接入列儀式。 海軍新聞發言人程德偉今天（18日）就山東艦命名、舷號、儀式舉辦地、技術性能等問題，接受官媒《新華社》書面採訪。

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命名考慮申請意願等因素

對於中國第二艘航母被正式命名為「山東艦」主要是基於甚麼考慮，程德偉表示，《海軍艦艇命名規定》明確，巡洋艦和兩棲攻擊艦及以上級別艦艇以行政省和直轄市名命名。根據這一規定，綜合考慮各省、直轄市申請意願等各方面因素，中國第二艘航母命名為「中國人民解放軍海軍山東艦」。另外，根據艦艇命名慣例，為保持航母舷號銜接有序、整齊統一，山東艦舷號在遼寧艦基礎上順延為「17」。

關於山東艦交接入列儀式的舉辦地點，程德偉指出，海軍按照既定計劃和部署，穩妥有序推進航母平台和軍港碼頭等配套設施建設。交接入列儀式的地點，是統籌考慮航母試驗試航等總體工作安排確定的。

較遼寧艦提高綜合作戰效能

至於山東艦與遼寧艦相比，在技術性能上的進步和改進，程德偉表示，山東艦立足國內自主設計建造，重點解決了航母總體設計、船體建造、主動力裝備國產化研製等問題，提高了綜合作戰效能和綜合保障水平。

另據央視報道，12月17日，海軍和中國船舶集團公司在三亞舉行002航母交艦簽字儀式。海軍裝備部有關部門與船舶集團在《002航空母艦交接艦議定書》上簽字。

報道指，根據海軍年度艦艇質量驗收計劃，南部戰區海軍成立「002航母裝備質量驗收委員會」，於8月開始通過航行試驗對002航母進行裝備質量預先、動態檢查驗收、海軍裝備部門和接艦部隊通過全程跟蹤檢查、全過程質量監督和驗收把關，總體認為具備交艦條件。

（新華社、央視）