郁慕明：「中華民國台灣」的本質是台獨

台媒《中國時報》4月13日刊登台灣統派大老、新黨前主席郁慕明的投書，郁慕明在文中指出，民進黨領導的「台獨」政權，不論稱作「台灣」、「中華民國台灣」還是「中華民國」，本質就是「去中國化」的「台獨」。然而，郁慕明認為，實踐是檢驗真理的唯一標準，他呼籲主張「抗中保台」、「相信台獨」的人，透過實踐證明「台獨」能造福人民，而非只是騙選票成就某些人升官發財。

台灣統派大老、新黨前主席鬱慕明投書指出，「中華民國台灣」本質就是「去中國化」的「台獨」。（新華社）

郁慕明在投書中表示，目前已經擁有整個台灣作為根據地的勢力，就是民進黨領導的「台獨」政權，不論稱作「台灣」、「中華民國台灣」還是「中華民國」，本質就是「去中國化」的台獨。郁慕明說，他們一方面在其所稱的「流亡政府」以血淚保住的地盤全面執政，一方面又將前人打成「外來政權」、「大中國幽靈」加以鬥爭，宣揚切割中國的「主流民意」。

郁慕明感歎，原來我們以中華文化復興者自居，那種「愛鄉更愛國」、「堂堂正正的中國人」的氣魄，如今只剩下非理性的謾罵和仇恨，前人維護的中華民國被民進黨消滅，「台灣共和國」又建不起來，台灣陷入前所未有的危險境地。郁慕明表示，經過30年來的「本土化」、「民主化」，台灣沒有務實建設計劃，只有理盲濫情的選舉。

台灣行政院長蘇貞昌曾一度針對台灣是不是國家槓上國民黨立委，蔡英文則重申，「中華民國台灣」是台灣人民最大共識。（中央社）

郁慕明呼籲，請主張「抗中保台」、「相信台獨」的人們，認真實踐自己的口號，用實踐說服他，「台獨」是一條能夠造福人民的路，而非只是騙選票成就升官發財。如果大陸暫停兩岸經濟合作架構協議（ECFA），台灣經濟就會窒息，那當初為何又要反對？莫非「太陽花運動」只為了奪權上位？

郁慕明在投書中指出，回顧昔日「反共」的理由，是認為共產黨無法讓人民過好日子，但對岸自從改革開放，強調「實踐是檢驗真理的唯一標準」，確確實實走出一條民富國強的道路。不僅擺脱一窮二白、讓十幾億人得温飽，如今更躍升世界第二大經濟體、佔據全球貿易重要地位。郁慕明說，你可以對大陸體制有不同看法，但誰也沒資格說大陸民不聊生，更不能再用「中國崩潰論」自我催眠。

郁慕明指出，然而，台灣仍故步自封，無視大陸的進步，繼續用過時的「反共」逃避現實，穿着國王新衣坐井觀天，如今，民進黨更用「反共」合理化「反中」，國民黨則邯鄲學步，宣稱「反共不反中」，其實都在自欺欺人。郁慕明認為，「為了台海的和平，我們應謀求與中共對話交流，怎麼還能反共呢？」